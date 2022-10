"Ha versato soldi per mantenere il boss di Porta Nuova, ma non è pericoloso": resta libero

Con l'ex reggente del mandamento di Porta Nuova, Paolo Calcagno, aveva avviato un'attività (seppure mai regolarizzata) di vendita di pesce surgelato e avrebbe consegnato alla moglie e al cognato del mafioso 2 mila euro e poi anche 200 euro a settimana. Ma Antonino Pisciotta, 45 anni, per la sezione Misure di prevenzione del tribunale non è pericoloso. Il collegio presieduto da Luigi Petrucci ha infatti rigettato la richiesta della questura e della Procura di applicare all'uomo una misura di sicurezza personale, ovvero un anno e mezzo di obbligo di dimora.

Pisciotta ha diversi precedenti (per usura, ricettazione, lesioni, minacce, guida senza patente) ed era stato coinvolto nel blitz antimafia "Atena" di marzo 2019, assieme a Calcagno, alla moglie Rosalia "Sandra" Spitaliere" e al cognato, Settimo Spitaliere, proprio perché, secondo l'accusa, pur non facendo parte di Cosa nostra, avrebbe provveduto al sostentamento del boss. Un'imputazione dalla quale è stato però assolto in sede penale. Pisciotta, difeso dall'avvocato Domenico Trinceri, non aveva negato la consegna dei soldi, ma l'aveva giustificata sostenendo che fossero appunto la parte spettante al suo "socio" e che comunque non avrebbe saputo, nel momento in cui si era messo in affari con Calcagno, cioè tra il 2013 ed il 2014, che fosse un mafioso.

La sezione Misure di prevenzione, nella sua decisione, mostra di non credere pienamente a questa versione dei fatti: "Quale che sia la corretta qualificazione giuridica della vicenda - si legge infatti nel provvedimento - non v'è dubbio che il proposto abbia dato un sostegno alla famiglia di un capomafia, poiché le dazioni sono state effettuate dopo l'arresto di Calcagno, quando ormai la sua qualità mafiosa era divenuta di dominio pubblico, e senza alcun tipo di giustificazione civilistica, poiché l'unico 'capitale' della società di fatto, stando alle stesse ammissioni del proposto, era il suo autocarro Fiat Fiorino. La società di fatto non regolarizzata non lo obbligava in alcun modo a versare una somma a Calcagno poiché, a tutto concedere, l'apporto di quest'ultimo era quello di collaborazione nell'attività di vendita di pesce surgelato".

Ma "ad avviso di questo collegio (composto anche dai giudici Vincenzo Liotta ed Erika Di Carlo, ndr) questa condotta, oltre ad essere ormai risalente nel tempo e, quindi, non più attuale, non sembra potersi sussumere nell'ipotesi di appartenenza al sodalizio mafioso poiché la condotta è stata finalizzata al sostegno della sola famiglia di Calcagno". Da questo punto di vista, dunque, la misura di prevenzione non potrebbe essere applicata.

I giudici hanno vagliato però anche un altro episodio, più recente, dal quale la Procura desume la presunta pericolosità sociale di Pisciotta, ovvero dei presunti maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie, per i quali ha ricevuto prima un divieto di avvicinamento e poi è finito anche ai domiciliari. Al termine del processo di primo grado, però, il reato è stato riqualificato in percosse e minacce. E anche in questo caso "il collegio non ritiene che sussista la pericolosità sociale contestata". Da qui il rigetto della proposta.