"Nessun mantenimento da Cosa nostra": liberi il figlio e la sorella del boss Tommaso Di Giovanni

Il tribunale del Riesame ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare sia per il giovane, Antonino, che per la zia, sposata con Gaetano Leto, già condannato per mafia. Entrambi erano sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono accusati di ricettazione. Per i giudici mancherebbero i gravi indizi di colpevolezza