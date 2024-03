La mafia del Villaggio, il business della droga e dei fiori nei cimiteri: 15 condanne

Avrebbe continuato a comandare dal carcere di Rebibbia, non solo con lettere e pizzini, ma anche sfruttando le videochiamate con la sua famiglia che, alla fine, sarebbero diventate dei summit mafiosi. Salvatore Sorrentino, che sarebbe stato a capo del clan del Villaggio Santa Rosalia, avrebbe gestito anche vari affari, importando droga dalla Calabria e fiori dal Ragusano, da rivendere poi nei cimieri. Questo era venuto fuori dal blitz della guardia di finanza "Villaggio di famiglia", messo a segno il 28 giugno dell'anno scorso, e che oggi ha portato a 15 condanne e 6 assoluzioni.

La sentenza è stata emessa dal gup Claudio Emanuele Bencivinni, che ha processato Sorrentino, il figlio Vincenzo ed altri 19 imputati con il rito abbreviato, accogliendo solo in parte le richieste del procuratore aggiunto Marzia Sabella e dei sostituti Federica La Chioma e Francesca Mazzocco. Un processo chiuso in primo grado in tempi record, anche perché i pm avevano proceduto con il giudizio immediato.

Nello specifico a Sorrentino padre sono stati inflitti 11 anni e 8 mesi di carcere, mentre al figlio 8 anni, ma il giudice non ha riconosciuto il loro presunto ruolo di vertice. Condannati anche Andrea Ferrante (4 anni), Silvestre Maniscalco (2 anni), Cristian Tomasino (7 anni e 2 mesi), Rosaria Leale (6 anni e 8 mesi), Pietro Maggio (2 anni), Alessandro Miceli (2 anni), Giovanni Cancemi (4 anni), Leonardo Marino (16 anni in continuazione con una precedente condanna), Vincenzo Sparla (5 anni e 4 mesi), Luigi Abbate (7 anni), Vincenzo Adelfio (7 anni), Gaetano Sorrentino (7 anni e 2 mesi), Andrea Nicolò (7 anni e 2 mesi).

Il giudice ha però contestualmente deciso di assolvere Giampiero Giannotta, Morris Morgan Cardinale, Rosario Manno, Francesco e Paolo Maniscalco, e Gianluca Bruno. Sono difesi dagli avvocati Giovanni Castronovo, Michele Giovinco, Angelo Barone, Antonio Turrisi, Giuseppina Candiotta, Filippo Gallina e Debora Speciale).

Nel processo si sono costituti parte civile il Comune di Palermo (avvocato Ettore Barcellona), il centro Pio La Torre (avvocato Francesco Cutraro), Fai, Solidaria, Soso Impresa, Confcommercio Palermo, Confesercenti e Assoimpresa, che dovranno essere risarciti dagli imputati, ma la quantificazione del danno dovrà essere avvenire davanti al tribunale civile.