Mafia, il figlio del boss della Kalsa e altri 3 verso il processo: un indagato va ai domiciliari

Avrebbero tentato di ricostituire la famiglia mafiosa di Villabate e avrebbero anche imposto il pizzo. La Procura ha chiuso l'inchiesta "Luce", messa a segno dai carabinieri tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, e che aveva portato all'arresto di quattro persone, tra cui Salvatore Lauricella, 46 anni, figlio del boss della Kalsa Antonino, detto "u scintilluni". I pm adesso si apprestano a chiedere il loro rinvio a giudizio.

Gli altri tre indagati che rischiano il processo sono Giovanni La Rosa, Francesco Terranova, Vito Traina e Antonino Ciaramitaro, titolare del negozio di abbigliamento "Tony's" di piazza Giulio Cesare. A quest'ultimo, che è accusato di estorsione aggravata, su richiesta dei suoi legali, gli avvocati Jimmy D'Azzò e Paolo Grillo, sono stati concessi gli arresti domiciliari al posto del carcere. Una decisione che la Procura ha preso ritenendo che le esigenze cautelari si siano affievolite.

Lauricella, come era emerso dalle indagini, stava preparando la sua fuga, ma era stato bloccato dai militari. Ciaramitaro fu arrestato qualche giorno dopo gli altri tre e, secondo il procuratore aggiunto Paolo Guido ed il sostituto Francesca Mazzocco, avrebbe incassato il pizzo da un imprenditore che con la sua società gestisce un centro di smistamento della Dhl a Villabate. Dalle intercettazioni emergeva però che la presunta vittima avrebbe pagato la tangente ai boss per anni e sarebbe stato addirittura lui a cercarli per versarla. L'ultima "messa a posto" sarebbe stata compiuta a Pasqua, cioè appena cinque giorni dopo la morte della moglie. Il denaro sarebbe servito per il sostentamento del capomafia Antonino Messicati Vitale.