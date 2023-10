In poche settimane da boss di Villabate a collaboratore di giustizia: si pente Francesco Terranova

Esattamente due mesi fa, il 2 agosto, Francesco Terranova, già condannato per mafia e ritenuto al vertice del clan di Villabate, era uno degli indagati dell'operazione "Luce", messa a segno il 26 aprile scorso dai carabinieri, al quale era stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini e che rischiava quindi il processo. Ma qualcosa di decisivo deve essere cambiato nella sua vita, visto che il 21 settembre scorso, nella richiesta di rinvio a giudizio avanzata dai sostituti procuratori Francesca Mazzocco e Gaspare Spedale, risulta invece essere diventato un collaboratore di giustizia.

L'udienza preliminare è stata fissata davanti al gup Marco Gaeta per il mese di gennaio e nell'atto Terranova figura infatti sotto protezione ed ha cambiato anche avvocato, affidandosi a Monica Genovese, che storicamente assiste chi decide di passare dall'altra parte della barricata. Si è pentito, quindi, dopo aver già trascorso in passato diversi anni in carcere ed essere tornato definitivamente libero il 5 aprile dell'anno scorso. Da quel momento era formalmente impiegato part time in un'azienda dolciaria, ma per la Procura avrebbe preso il comando del clan di Villabate e proprio per questo era stato nuovamente arrestato dopo poco più di un anno, il 26 aprile scorso, assieme a Salvatore Lauricella, figlio del boss della Kalsa, Antonio "u scintilluni", a Giovanni La Rosa, a Vito Traina e Antonino Ciaramitaro.

Terranova era finito in carcere una prima volta nell'operazione "Reset" del 2014 ed era poi tornato libero il 12 novembre 2019, ma era finito di nuovo in cella l'11 giugno del 2021. Secondo gli investigatori era da tempo inserito nel clan di Villabate ed era particolarmente vicino al boss Antonino Messicati Vitale. Il sospetto che avesse partecipato a diversi omicidi non ha mai trovato conferme processuali, ma come aveva raccontato il pentito Sergio Rosario Flamia, Terranova aveva una posizione di rilievo nel clan di Villabate e contatti proprio con Salvatore Lauricella, diventendo - dopo l'arresto di quest'ultimo - un punto di riferimento per altri boss. Il collaboratore di giustizia, per descriverne lo spessore criminale e il suolo nella famiglia mafiosa, aveva anche detto che Terranova aveva partecipato alla sua "punciuta".

Anche un altro collaboratore di giustizia, Salvatore Sollima, aveva parlato in passato di Terranova, sostenendo che sarebbe stato proprio grazie a lui se si era avvicinato al clan di Villabate. Sollima aveva riferito anche dei dissidi e dei piani omicidiari di Terranova nei confronti di Giampiero Pitarresi. Intercettato nel 2021, Terranova prometteva vendetta a un altro pentito, Stefano Lo Verso, dicendo "un poco di sangue glielo devo fare buttare però... Non me ne frega niente te lo giuro sopra l'anima di mia madre". Ed attriti ci sarebbero stati anche con Giovanni La Rosa, che mal avrebbe digerito il ruolo di vertice assunto da Terranova. Che sta parlando con i pm e può certamente svelare sia gli assetti di potere all'interno del clan, ma pure parlare di delitti irrisolti, di pizzo e di altri affari gestiti da Cosa nostra.