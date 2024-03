Blitz contro i clan di Termini Imerese e Trabia, annullato l'arresto di un indagato

Il tribunale del Riesame ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Lirio Conti il 4 marzo scorso a carico di Piero Erco, nell'ambito di una operazione dei carabinieri contro i clan di Trabia, Altavilla Milicia, Cerda, Caccamo e Termini Imerese, in cui con lui erano state arrestate altre 18 persone.

Ad accusare Erco, difeso dagli avvocati Salvino e Giada Caputo e Francesca Fucaloro, sono alcuni pentiti, tra cui Massimiliano Vallone ed Andrea Lombardo, secondo cui l'indagato avrebbe fatto parte della cosca di Trabia e che avrebbe messo a segno un tentativo di estorsione in un lido dello stesso comune.

Erco, durante l'interrogatorio, aveva respinto tutte le accuse. I suoi legali hanno messo in evidenza che al momento della presunta richiesta di pizzo, Erco non sarebbe stato presente a Trabia e pure che non ci sarebbe la prova di nessun contatto tra lui e l'imprenditore. Tesi che il Riesame ha ritenuto valide e, alla luce della carenza di gravi indizi di colpevolezza, ha annullato l'ordinanza.