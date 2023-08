Mafia, pioggia di annullamenti al Riesame: "No al carcere per il boss di Porta Nuova", liberi altri 2

Dopo il boss di Palermo Centro Massimo Mulè tocca anche ad un altro mafioso, Ivano Parrino, cognato peraltro di Giuseppe Incontrera, ucciso a colpi di pistola l'anno scorso alla Zisa: le contestazioni di associazione mafiosa ed estorsione aggravata formulate dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta "Vincolo" contro il clan di Porta Nuova non reggono davanti al tribunale del Riesame, che ha integralmente annullato l'ordinanza di custodia cautelare, disponendone la scarcerazione. Parrino non esce in realtà perché sta scontando una condanna definitiva.

I giudici hanno accolto le tesi del suo avvocato, Domenico Trinceri. Ma non è l'unico caso: l'ordinanza è stata totalmente annullata anche per la moglie di Parrino, Rita Massa, accusata di ricettazione perché avrebbe ricevuto il mantenimento di Cosa nostra in quanto sposata con il boss. La donna, che è difesa anche lei dall'avvocato Trinceri, era sottoposta all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ed ora è pienamente libera.

Torna libero anche Davide Di Fiore, difeso dall'avvocato Giovanni Mannino, che con lo stesso blitz era finito in carcere perché accusato di essere stato l'autista ed il factotum dei boss Franco e Massimo Mulè, per conto dei quali, secondo l'accusa, avrebbe consegnato pizzini, fissato appuntamenti, ma anche ritirato denaro di provenienza illecita. Per il tribunale del Riesame mancherebbero però i gravi indizi di colpevolezza e così anche per lui l'ordinanza di custodia cautelare è stata totalmente annullata.

I giudici hanno poi rivisto la misura applicata anche a Salvatore e Giovanni Maddalena (difesi dall'avvocato Debora Speciale), che erano sottoposti sia all'obbligo di dimora che di presentazione alla polizia giudiziaria perché avrebbero gestito lo smercio di droga per conto di Cosa nostra, secondo la Procura. Il tribunale ha deciso però di riqualificare l'accusa in spaccio semplice, quindi senza l'aggravante mafiosa, ed ha annullato l'obbligo di dimora.

Nei giorni scorsi la stessa ordinanza era stata annullata anche per il figlio e la sorella del boss Tommaso Di Giovanni, Antonino e Maria Mercedes Di Giovanni, che sono entrambi indagati sempre per ricettazione in quanto avrebbero ricevuto la "mesata" prevista nel welfare di Cosa nostra per i parenti dei detenuti.