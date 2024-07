Mafia, droga e neomelodici: scongiurata la scarcerazione di 16 tra boss e gregari di Santa Maria di Gesù

Il rischio che 16 tra boss e gregari di Santa Maria di e Gesù e Villagrazia - tutti condannati a ottobre dell'anno scorso con il rito abbreviato - tornassero liberi era molto concreto. Ma l'eccezione sollevata dai loro avvocati, che chiedevano l'annullamento di quel verdetto perché sarebbe stato leso in primo grado proprio il diritto di difesa degli imputati, non è passata davanti alla prima sezione della Corte d'Appello, presieduta da Adriana Piras.

Il processo, che proseguirà nei prossimi mesi, è quello nato dall'operazione "Navel" del Ros dei carabinieri, messa a segno a giugno del 2022. Con l'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Guido ed i sostituti Luisa Bettiol e Dario Scaletta (oggi al Csm), si era scoperto non solo che il clan avrebbe imposto il pizzo e gestito lo smercio di droga, ma anche che per accrescere il proprio consenso tra la gente si sarebbe occupato di concerti di piazza, in particolare quello di Tony Colombo (poi arrestato a Napoli per 416 bis) del 27 settembre del 2019, che venne però bloccato dalla questura.

Secondo gli avvocati degli imputati, in primo grado, dopo il deposito di alcuni atti da parte della Procura quando già era stata fatta la requisitoria e avevano discusso anche tutti i difensori, il gup Ivana Vassallo non avrebbe consentito ai penalisti di replicare. O, meglio, ad avviso dei legali, sarebbe stato necessario ridiscutere tutte le posizioni, alla luce di quei nuovi documenti, cosa che il giudice non aveva permesso. In questo modo sarebbe stato leso quindi il diritto di difesa.

Con il ricorso in appello, gli avvocati avevano quindi eccepito la nullità della sentenza di primo grado. Una tesi a cui ha replicato la Procura generale, guidata da Lia Sava, il sostituto pg Claudia Bevilacqua e l'avvocato generale Sergio Barbiera. A cui i giudici hanno dato ragione ieri, affermando la correttezza del primo verdetto.

In primo grado erano stati inflitti 20 anni ciascuno a Salvatore Profeta e Ignazio Traina, 12 anni 5 mesi e 10 giorni a Sandro Capizzi, figlio del boss di Villagrazia Benedetto (deceduto al 41 bis), 16 anni un mese e 23 giorni a Francesco Guercio, 12 anni 8 mesi e 13 giorni a Salvatore Freschi, 10 anni a Giovanni Adelfio, 14 anni 3 mesi e 16 giorni per Giovanni Rao, 11 anni 10 mesi e 6 giorni per Massimo Mancino, 10 anni e 8 mesi per Giovanni La Mattina, 4 anni e 8 mesi a Mariano Calascibetta, 6 anni 2 mesi e 20 giorni per Gioacchino Cardella, 9 anni e 4 mesi per Andrea Taormina, 8 anni 10 mesi e 20 giorni per Salvatore Luisi. Più lievi le pene per gli altri imputati: 2 anni 11 mesi e 16 giorni ad Antonino Lucera, un anno e 4 mesi per Samuele Immesi e 2 anni 2 mesi e 20 giorni a Salvatore Binario.