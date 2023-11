In cella per mafia, ma non regge l'accusa di estorsione: il Riesame annulla l'arresto di un indagato

E' detenuto per mafia e lo scorso 15 novembre Mario Napoli è stato raggiunto da una nuova ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di estorsione aggravata, nell'ambito di un'operazione contro il clan di Resuttana, che tuttavia per lui è stata adesso totalmente annullata dal tribunale del Riesame: in merito alla richiesta di pizzo mancherebbero i gravi indizi di colpevolezza.

I giudici hanno accolto le tesi dell'avvocato Giovanni Mannino, che assiste l'indagato. Per lui però, praticamente, non cambia molto e non torna libero, visto che resta comunque in carcere per via dell'altra imputazione.

Il blitz aveva portato a 7 arresti e in casa di uno degli indagati, Giuseppe D'Amore, titolare dell'omonimo bar di viale della Resurrezione, era stata ritrovata anche una mitragliatrice, la cui proprietà era stata rivendicata dal figlio di D'Amore, Gabriele, che era per questo finito in manette pure lui. Con l'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Marzia Sabella erano stati ricostruiti anche il pestaggio di un ambulante a colpi di casco perché non avrebbe pagato un debito e le minacce ad un ristoratore che si sarebbe permesso di presentare un conto da 600 euro al reggente del clan, Sergio Giannusa. La violenza usata dal boss sarebbe servita per far scendere la fattura a 350 euro.