Mafia, pizzo e droga a Brancaccio: 20 condanne in appello, pene ridotte per 6 imputati

Il processo è nato dal blitz "Maredolce" del luglio 2017. A capo del clan, secondo la Procura, Pietro Tagliavia, figlio dell'ergastolano Francesco, condannato per le stragi di via D'Amelio e di Firenze. I giudici per lui hanno confermato 14 anni di carcere. Tra gli imputati anche Giuseppe Lo Porto, fratello del operatore umanitario ucciso nel 2015