Mafia, pizzo e droga a Brancaccio: 11 condanne definitive, processo da rifare per 9 tra boss e gregari

Avrebbero imposto il pizzo a tappeto a Brancaccio - tanto che furono ben 23 i commercianti che, secondo la Procura, avrebbero ricevuto richieste estorsive - e avrebbero fatto affari con la droga, sotto il comando di Pietro Tagliavia, figlio dell'ergastolano Francesco, tra gli autori delle stragi di via D'Amelio e di Firenze. La Cassazione, però, qualche giorno fa, ha deciso di annullare con rinvio le condanne di 9 tra boss e gregari del clan di Brancaccio, per i quali si dovrà dunque celebrare un nuovo processo di appello. Diventano definitive, invece, le condanne inflitte ad altri 11 imputati.

La sentenza riguarda 20 persone coinvolte nel blitz "Maredolce" del 19 luglio del 2017, che avevano scelto di essere processate con il rito abbreviato. Dopo le condanne inflitte con il rito abbreviato dal gup Fabio Pilato, a febbraio del 2020, la Corte d'Appello presieduta da Giovanni Anania, a gennaio dell'anno scorso, aveva sostanzialmente confermato il verdetto, concedendo piccoli sconti di pena a diversi imputati. La Suprema Corte, accogliendo parzialmente i ricorsi di alcuni degli avvocati, tra cui Antonio Turrisi e Riccardo Bellotta, ha stabilito che per coloro ai quali viene contestato il 416 bis vada verificata la sussistenza del comma 6, cioè quello legato al riciclaggio di denaro ricavato da attività illecite. E, se la circostanza non trovasse riscontro, questo farebbe scendere significativamente le pene.

L'appello bis è stato disposto proprio per Tagliavia (già condannato a 14 anni), ma anche per Giuseppe Lo Porto (8 anni), fratello di Giovanni, l'operatore umanitario rapito da Al Qaeda nel 2012, in Pakistan, e ucciso tre anni dopo nel corso di un'operazione antiterrorismo, Francesco Paolo Clemente, Santo Carlo Di Giuseppe, Giuseppe Michelangelo Di Fatta (ai quali erano stati inflitti 12 anni ciascuno), Giacomo Teresi (18 anni in continuazione con una precedente condanna per mafia), Giovanni Vinci (10 anni), Giovanni Mangano (8 anni) e Antonino Marino (7 anni 11 mesi e 10 giorni).

Diventano invece definitive le condanne per Giuseppe Ficarra (10 anni, non aveva fatto ricorso in Cassazione), Giovanni Pilo (5 anni e 4 mesi), Roberto Mangano (5 anni), Maurizio Puleo (4 anni) Pietro D'Amico e Stefano Tomaselli (3 anni e 4 mesi a testa), Massimo Altieri, Gaetano Lo Coco, Francesco Paolo Mandalà e Rosalia Orlando (per tutti la pena è di 2 anni e 8 mesi) e Giuseppe Frangiamore (un anno 9 mesi e 10 giorni).