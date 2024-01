Mafia e pizzo imposto a tappeto a Brancaccio: trenta condanne e due assoluzioni

A Brancaccio le estorsioni sarebbero state così tante che chi doveva incassare il pizzo non sarebbe riuscito neppure a ricordarsi tutte le attività commerciali taglieggiate, come era emerso nell'ambito delle operazioni "Stirpe" e "Stirpe 2", messe a segno nel 2021. Adesso il gup Maria Cristina Sala, che ha processato gli imputati con il rito abbreviato, ha emesso 30 condanne e due sole assoluzioni, accogliendo quindi le richieste formulate dai sostituti procuratori Francesca Mazzocco e Bruno Brucoli.

Gli unici due imputati ad essere stati scagionati sono Antonietta De Simone (difesa dall'avvocato Claudio Gallina Montana) e Vincenzo Di Fede, mentre a tutti gli altri il giudice ha inflitto pene anche molto pesanti. A cominciare da quella stabilita per il padre di Di Fede, Maurizio, che dovrà scontare 17 anni e 4 mesi, seguono Tommaso Nicolicchia e Pietro Paolo Garofalo (16 anni a testa), Salvatore Lotà e Tommaso Militello (14 anni ciascuno), Antonino Lo Nigro (13 anni), Antonino Chiappara (12 anni e 4 mesi), Rosario Montalbano (12 anni e 2 mesi), Giuseppe Parisi (12 anni), Claudio Onofrio Palma (11 anni e 4 mesi), Vincenzo Petrocciani e Pietro Parisi (11 anni ciascuno), Francesco Greco e Antonino Lauricella (10 anni e 4 mesi a testa), Giuseppe Ciresi (10 anni), Paolino Cavallaro (9 anni e 8 mesi), Michele Mondino (8 anni e 10 mesi), Giuseppe Aurilia e Ludovico Castelli (8 anni e 4 mesi ciascuno), Andrea Seidita (8 anni), Ignazio Lo Monaco (7 anni 8 mesi), Antonino Mulè (7 anni), Vittorio Emanuele Bruno (6 anni e 4 mesi), Settimo Centineo (6 anni), Gioacchino Di Maggio e Luciano Uzzo (5 anni e 8 mesi a testa), Gaetano Terrana (4 anni e 8 mesi), Girolamo Celesia, detto "Jimmy" (3 anni) e infine Francesco Catalano (2 anni e 4 mesi) e Maria Mirabella (un anni e 4 mesi).

Il giudice ha anche riconosciuto il diritto al risarcimento delle varie parti civili costituite nel processo, ovvero il Comune di Palermo (rappresentato dall'avvocato Ettore Barcellona), il Centro Pio La Torre e la Fondazione Falcone (assistiti dall'avvocato Francesco Cutraro), il Fai, Confcommercio (avvocato Fabio Lanfranca), Solidaria, Sos Impresa e l'ospedale Civico.

Grazie alle due inchieste era emerso come a Brancaccio il pizzo fosse imposto a tappeto - ben 46 le richieste di estorsione individuate dagli inquirenti - persino ad uno sfincionaro al quale sarebbe stato chiesto, oltre alla tangente per Cosa nostra, anche di mettere più condimento. Nessuno tuttavia aveva denunciato nulla e alcuni avrebbero addirittura chiesto scusa ai boss. E proprio per questo la Procura aveva aperto un fascicolo parallelo per favoreggiamento, a carico di coloro che neppure davanti alle intercettazioni avevano ammesso le richieste di pizzo.

Alcuni degli imputati di questo processo sono già stati condannati in primo grado, sempre con l'abbreviato, il 5 dicembre del 2022 dal gup Marco Gaeta, sia per mafia che per estorsione. Si tratta di Maurizio Di Fede che aveva avuto 20 anni di carcere, di Celesia (16 anni, mentre nel filone che si è chiuso oggi ha avuto una pena bassissima in quanto rispondeva soltanto di due intestazioni fittizie per le quali è stata esclusa l'aggravante mafiosa, è difeso dall'avvocato Enrico Tignini), Palma (10 anni) e Ciresi (8 anni e mezzo).