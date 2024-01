Quando il nipote di Liggio evase per offrire un rene allo zio mafioso

"Mi sono recato a Parma perché volevo convincere mio zio, molto ammalato, ad accettare da me un rene. Già in altre occasioni gli avevo scritto che sarei stato molto felice di poterlo aiutare e che volevo sottopormi al trapianto, ma lo zio aveva sempre risposto che non se la sentiva di chiedermi questo sacrificio". Chi parla è il nipote di Luciano Liggio, boss dei corleonesi negli anni 70. La storia di cui scrive Il Giorno in edicola riguarda Parma e la sua casa circondariale dove, da lungo tempo evidentemente, trovano collocazione i detenuti più pericolosi.

Stiamo parlando di uno degli esponenti di spicco di Cosa Nostra che stava scontando la pena perché imputato di vari reati. Coinvolto diversi fatti di cronaca, era a capo della banda che annoverava criminali del calibro di Totò Riina e Bernardo Provenzano. Nel 1975 Liggio è detenuto a Parma, su di lui gravava il sospetto di essere a capo dell’Anonima sequestri.

"Il 21 agosto - prosegue il racconto del nipote, all'epoca 31enne - sono andato a trovare lo zio proponendogli di persona l’offerta. Non ho chiesto l’autorizzazione alla polizia perché temevo che non me la concedessero". Il giovane non poteva allontanarsi da Monza perché il tribunale di Palermo aveva emesso nel febbraio del 1970 un’ordinanza con la quale gli infliggeva quattro anni di sorveglianza speciale: per interrompere i rapporti con lo zio mafioso.

"La presenza del nipote al carcere di Parma, anche perché aveva dovuto richiedere un permesso di colloquio, specie con un detenuto di quel calibro, non era ovviamente passata inosservata ma era stata subito segnalata alla Questura di Palermo - racconta Il Giorno -. E da qui la segnalazione era stata prontamente trasmessa ai colleghi di Monza. E così, quando il 31enne si era presentato in commissariato per firmare il registro di presenza, come stabilito dal regime di sorveglianza speciale, gli agenti lo avevano immediatamente arrestato".

Luciano Liggio - definito "molto ammalato" - era affetto dal morbo di Pott, una forma di tubercolosi extrapolmonare di cui soffrivano anche Leopardi e Gramsci. Morirà di infarto in carcere a Nuoro soltanto nel 1993.