"Summit tra mafiosi nonostante la sorveglianza speciale": assolti il boss Settimo Mineo e altri 4

Avrebbero ripetutamente violato la sorveglianza speciale ed in particolare il divieto di avere contatti con altri pregiudicati, eppure diversi boss - tutti già condannati nel processo "Cupola 2.0", sul tentativo di ricostituire la Commissione provinciale di Cosa nostra - stamattina sono stati assolti dal gup Giuliano Castiglia. Il giudice ha inflitto solo due condanne ad altrettanti imputati che rispondevano però di detenzione di droga.

Nello specifico, sono stati assolti il vecchio capomafia di Pagliarelli che sarebbe stato al vertice della nuova Cupola, Settimo Mineo (difeso dagli avvocati Stefano Santoro e Valentina Clementi), il boss di corso Calatafimi Filippo Annatelli (difeso dall'avvocato Giovanni Rizzuti), Andrea Ferrante, e Salvatore Sorrentino (assistito dall'avvocato Michele Giovinco). Un altro imputato, Salvatore Mirino è stato invece prosciolto: nel suo caso, secondo il giudice, l'azione penale non doveva proprio essere avviata. E' difeso dall'avvocato Domenico La Blasca.

Contestualmente sono stati invece condannati Marco Iervolino (2 anni) e Dario Vivirito (8 mesi in continuazione con una precedente sentenza), che rispondevano di reati di droga. Il giudice non ha dunque accolto le tesi della Procura - a coordinare l'inchiesta dei carabinieri erano stati i sostituti Dario Scaletta e Federica La Chioma - nonostante gli incontri tra mafiosi fossero stati documentati in periodi che vanno tra il 2015 ed il 2018. Occorrerà attendere le motivazioni della sentenza per comprendere perché il gup ha ritenuto che gli imputati non avrebbero violato la sorveglianza speciale.