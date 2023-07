Condannati per intestazione fittizia i titolari di Hessian: "Ma non erano in affari col boss di Pagliarelli"

L'intestazione fittizia delle aziende ci sarebbe stata, ma i fratelli imprenditori Diego e Cesare Ciulla, titolari dei negozi Hessian, l'avrebbero messa in atto non per favorire Cosa nostra e in particolare il boss di Pagliarelli, Giuseppe Calvaruso, ma per evitare - visti i loro trascorsi giudiziari - le misure di prevenzione. E' per questo che ieri il gup Ivana Vassallo, che ha processato i due con il rito abbreviato, ha inflitto loro rispettivamente 2 e 4 anni di reclusione, facendo scattare anche la scarcerazione del secondo.

Il giudice non ha pienamente accolto quindi le tesi della Procura, che contestava a Cesare Ciulla il concorso esterno in associazione mafiosa e aveva invocato per lui - attraverso la requisitoria dei sostituti Federica La Chioma e Dario Scaletta (oggi al Csm) - una condanna a 10 anni. E' stata comunque disposta la confisca di tutte le aziende, mentre gli altri imputati, a cominciare da Calvaruso sono stati assolti. Si tratta di Giovanna Calvaruso, sorella del boss, Samuele Anzalone, Stefano Ganci e Pietro Castagna, accusati anche loro di intestazione fittizia aggravata.

Cesare Ciulla, quando aveva appreso dell'arresto di Calvaruso, avvenuto il giorno di Pasquetta del 2021, quando era tornato a Palermo dal Brasile, sarebbe stato "fortemente amareggiato". Tanto che poi avrebbe provveduto in parte a mantenerlo in carcere, comprandogli persino un paio di scarpe Barrett da indossare in cella e accreditandogli 200 euro. Secondo la ricostruzione dell'accusa, basata sulle indagini della guardia di finanza compiute nell'operazione "Sottoveste" di luglio dell'anno scorso, il boss di Pagliarelli, grazie a Ciulla sarebbe entrato in contatto con i vertici di importanti aziende di fama internazionale come Piquadro e Yamamay.

La Procura non aveva comunque escluso una lettura alternativa, in cui Calvaruso e Cosa nostra non c'entravano nulla, che è quella che ora è stata ritenuta giusta dal giudice. Il tribunale del Riesame, al contrario, aveva invece confermato per Ciulla la sussistenza dell'accusa di concorso esterno ed escluso quella legata all'intestazione fittizia aggravata delle società.