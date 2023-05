Mafia, droga e affari a Roma: quarta condanna per il "dottore" di Cosa nostra Giuseppe Guttadauro

"Riina era una bestia, ma questi sono tutti incapaci, non hanno personalità e possono fare solo lavoretti", questo pensava degli affiliati a Cosa nostra uno dei suoi esponenti di spicco, Giuseppe Guttadauro, ex primario del Civico e già condannato tre volte per mafia, che impartiva "lezioni" di mafia a suo figlio, soprannominato "l'insospettabile", Mario Carlo, 33 anni, che secondo la Procura sarebbe stato il suo alter ego per gestire gli affari a Palermo. Entrambi, la settimana scorsa, sono stati condannati dal gup Ermelinda Marfia, che li ha processati con il rito abbreviato.

Come richiesto dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Bruno Brucoli e Francesca Mazzocco, che hanno coordinato l'inchiesta del Ros dei carabinieri che aveva portato - a febbraio dell'anno scorso - all'arresto di padre e figlio, sono stati inflitti 5 anni (in continuazione con le precedenti condanne) a Giuseppe Guttadauro e 8 anni a Mario Carlo.

Il "dottore" Guttadauro avrebbe anche cercato di comprare una laurea in Odontoiatria in Albania al più piccolo dei suoi eredi, al quale dava anche lezioni di mafia: "Tutti, tutti, tutti, nel mentre uno, però, l'onorevole Lima poi prendono sempre: 'Quello non è stato capace di fare quello che doveva fare, li ha presi in giro', l'invidia che quella era gente un poco, culturalmente più... ma quello (Riina, ndr) quello una bestia era - spiegava Giuseppe Guttadauro - e ha combinato quel fatto, è finita, ha distrutto tutte cose". Il figlio gli rispondeva: "Doveva nascere un altro scienziato, deve nascere... Ci vuole uno scienziato vero per riordinare i giocattoli". Così il padre lo incitava: "Ti devi evolvere, hai capito? Il problema è: rimanere con quella testa... ma l'evoluzione".

Per evitare problemi, il "dottore", ormai residente a Roma, raccomandava al figlio: "Noialtri ci dobbiamo vedere il meno possibile, per cose necessarie", perché "ci sono quattro banditelli da tre lire" e se la prendeva anche con il pentito Francesco Colletti, ex boss di Villabate, catturato con il blitz "Cupola 2.0" di dicembre 2018: "Questo capo di tutto, neanche un giorno di carcere si è fatto e si è già pentito, ma di chi stiamo parlando?".

Inoltre, dalle intercettazioni era venuto fuori che, nonostante la sua fedina penale, Guttadauro senior non avrebbe avuto alcuna difficoltà a muoversi nei salotti romani: un facoltosa signora, sposata con un medico e docente dell'università La Sapienza, si sarebbe infatti rivolta proprio a lui per risolvere una controversia da 16 milioni con una banca. L'imputato si diceva disposto a ricorrere anche alle maniere forti nei confronti dell'ex ministro Mario Baccini che, assieme ad un consigliere di Stato, Eugenio Mele, avrebbero a suo dire ostacolato gli interessi della donna: "Se poi a Baccini gli devo rompere le corna per davvero, gliele rompiamo - sosteneva - non è che è un problema" e ancora: "Può essere che ci mandiamo qualcuno a dargli due colpi di legno e basta".

Il "dottore" da Roma avrebbe pensato in grande anche in relazione al traffico di droga: grazie ai contatti con un criminale albanese e alla collaborazione di un assistente di volo dell'Alitalia, che avrebbe dovuto trasportare i soldi in Sud America. Il gip Claudia Rosini, che aveva disposto gli arresti, aveva scritto - non a caso - che Guttadauro era "assolutamente irriducibile al rispetto delle regole dell'ordinamento giuridico". Ora la nuova condanna per mafia.