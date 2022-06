Assolto il "re dei detersivi" Ferdico: per i giudici d'appello non è colluso con i boss

E' il quarto grado di giudizio per il "re dei detersivi", l'imprenditore Giuseppe Ferdico, e si è chiuso oggi in appello, dopo un annullamento con rinvio della condanna a 9 anni e 4 mesi di carcere, con un'assoluzione dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Nel frattempo a Ferdico sono stati confiscati beni per un valore di circa 100 milioni ed è stato coinvolto in un altro processo, legato a sue presunte ingerenze nel centro commerciale "Portobello" di Carini, ai tempi in cui gli era stato sequestrato ed era in amministrazione giudiziaria.

I giudici hanno dunque accolto le tesi degli avvocati Roberto Tricoli, Luigi Miceli e Vincenzo Maiello, che da sempre sostengono l'estraneità ai fatti dell'imputato. Ferdico a sua volta si è definito una vittima di Cosa nostra e ha pure ammesso di aver pagato il pizzo, ma soltanto per non avere problemi.

Una vicenda giudiziaria controversa quella dell'imprenditore. Ad insospettire gli inquirenti era stata porpiro la sua scalata con un giro d'affari sempre in crescita, fino a raggiungere un valore di circa 450 milioni in un decennio. Alcuni collaboratori di giustizia, tra cui i fratelli Stefano e Angelo Fontana, Francesco Onorato e Marco Favaloro, parlarono dei suoi presunti contatti con i boss, definendolo come un imprenditore colluso, la cui fiorente attività nel settore dei casalinghi non sarebbe stata che un'estensione degli affari di Cosa nostra.

Inizialmente, però, neppure i pm ritennero sufficienti questi elementi per sostenere l'accusa di concorso esterno e chiesero più volte l'archiviazione. Finché il gip non dispose l'imputazione coatta per Ferdico, ormai una decina di anni fa. In primo grado l'imputato venne assolto "perché il fatto non sussiste", ma poi proprio tre anni fa, il 28 giugno del 2019, la seconda sezione della Corte d'appello decise di ribaltare il verdetto e di condannarlo a 9 anni e 4 mesi di reclusione. Una sentenza successivamente annullata con rinvio dalla Cassazione e che oggi ha portato ad una nuova assoluzione nell'appello bis.

Nel 2017, Ferdico assieme ad altri fu coinvolto e arrestato nell'inchiesta "Back door" per le sue presunte ingerenze nella gestione del centro commerciale di Carini che gli era stato sequestrato e che era in amministrazione giudiziaria. In questo procedimento è stato condannato in appello a 5 anni di reclusione a maggio dell'anno scorso.