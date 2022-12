Le lotte di Pio La Torre contro i boss e in difesa dei più deboli, presentato il docufilm di Walter Veltroni

Si inizia dalla fine, dai colpi sparati dai boss per eliminare chi con la sua lungimiranza, la sua cultura ed il suo coraggio aveva capito perfettamente come ferire fatalmente al cuore Cosa nostra. Una fine, quella di Pio La Torre - assassinato 40 anni fa, il 30 aprile del 1982, assieme al suo autista e amico Rosario Di Salvo - che è però il seme che si cerca di lanciare tra i giovani per non interrompere quella lotta contro la mafia che, anche se ha decisamente cambiato faccia rispetto agli anni '80 e '90, esiste e continua a fare affari.

E' un docufilm estremamente toccante quello presentato stamattina in anteprima al cinema Rouge et noir, realizzato da Walter Veltroni sulla vita e le battaglie del segretario regionale del Pci. "Ora tocca a noi!" è pieno di testimonianze - da quella del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'ex capo dello Stato Giorgio Napolitano, fino alle parole del regista Giuseppe Tornatore, a quelle dello storico dirigente comunista Emanuele Macaluso, solo per citarne alcune - immagini d'archivio e alcune ricostruzioni cinematografiche per ovviare alla carenza di documenti (in cui spicca tra le interpreti Silvia Francese, nipote del cronista giudiziario assassinato nel 1979, Mario).

In collegamento streaming per l'evento organizzato dal Centro Pio La Torre, stamattina c'erano ben 62 scuole da tutta Italia e 13, del Palermitano, sedute in sala, che hanno aderito al progetto antimafia. Presente - anche per rispondere alle domande degli studenti - oltre al regista, anche il procuratore della Repubblica, Maurizio De Lucia. Il film sarà trasmesso in prima serata su Raitre il 16 dicembre.

"Eravamo amici ed era una persona molto bella - ha ricordato Veltroni, spiegando la scelta di dedicare il docufilm a La Torre - ed è la persona che ha compreso meglio le dinamiche di arricchimento e politiche della mafia. Pio La Torre è stato ucciso proprio per questo". Nella ricostruzione della sua vita "è l'infanzia la parte più affascinante - ha detto Veltroni - perché da figlio di braccianti, anziché accettare il destino già scritto per chi apparteneva all'epoca alla sua classe sociale, ha deciso di studiare, con enormi sacrifici, andando a piedi e poi, al ritorno, occupandosi degli animali e della terra".

"Ora tocca a noi" è una citazione: sono le parole che La Torre disse a Macaluso pochi giorni prima di essere assassinato. "Aveva capito tutto, che sarebbe toccato a lui, con la sua lungimiranza e la sua conoscenza...", ricorda in lacrime nel film proprio Macaluso, deceduto a gennaio dell'anno scorso. "Ha un doppio significato questa frase - ha spiegato ancora Veltroni - e mi piaceva usarla perché ora tocca ai giovani continuare quella lotta che fu di La Torre. Sono stati fatti grandi passi avanti e il peso della mafia oggi non è paragonabile a quello di allora. Ed è proprio questo il segno che si può cambiare e che la mafia può essere sconfitta, come già riteneva Giovanni Falcone, definendola come un fenomeno umano, che come tale ha un principio, un'evoluzione e una fine".

Il procuratore De Lucia non ha esitato a definire Pio La Torre come "un gigante della nostra storia, non solo siciliana": è a lui e al suo sacrificio che si devono l'introduzione nel nostro codice del 416 bis, ovvero il reato di associazione mafiosa, e tutta la parte relativa alla confisca dei beni dei boss accumulati illecitamente. Una premessa normativa senza la quale non sarebbe esistito neppure il Maxiprocesso. Per De Lucia l'impegno nel contrasto alla mafia "deve essere di tutti i cittadini, per magistrati e forze dell'ordine è ovviamente un impegno più gravoso, ma tutti devono fare la loro parte".

Il presidente emerito del Centro Pio La Torre, Vito Lo Monaco, ha sottolineato come "spieghiamo ai ragazzi che Pio non è un 'santino', scelse di essere un costruttore di democrazia e di difendere i più deboli. La sua vita e le sue lotte sono una lezione di storia per poter sconfiggere le mafie nel futuro". E nutre fiducia nei più giovani: "Quando parlo con i miei colleghi poi sto in depressione per tre giorni - dice ironicamente - mentre quando parlo con i ragazzi ritrovo la speranza".

"Ora tocca a noi" è prodotto da Minerva Pictures, Rai Documentari e Cinecittà Luce con il contributo di Rai Teche.