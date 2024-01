Nessuno spiraglio per il cognato di Messina Denaro: ha scontato la pena ma resterà al 41 bis fino al 2025

Resterà al 41 bis almeno fino al 2025, anche se da otto anni ha finito di scontare definitivamente la sua condanna: la prima sezione della Cassazione ha infatti respinto la richiesta di Filippo Guttadauro, cognato del boss Matteo Messina Denaro avendone sposato la sorella Rosalia (anche lei al 41 bis), di revocargli quello che in gergo viene definito ergastolo "bianco". Il "dottore", 72 anni e originario di Bagheria, resta socialmente pericoloso a parere dei giudici e quindi deve rimanere "internato" nella casa di lavoro che si trova all'interno del carcere di massima sicurezza di Tolmezzo.

Il collegio presieduto da Stefano Mogini (relatore Teresa Liuni) ha rigettato il ricorso di Guttadauro, assistito dalla figlia Lorenza (proprio come Messina Denaro), contro l'ordinanza del 24 maggio del 2022 del tribunale di Sorveglianza di Trieste che, il 16 gennaio dell'anno scorso, aveva prorogato il 41 bis per tre anni. Per una strana coincidenza il giorno di quella decisione è anche quello in cui è avvenuta - dopo quasi trent'anni di latitanza - la cattura del capomafia di Castelvetrano, morto lo scorso 25 settembre.

"Il cognato di Messina Denaro è pericoloso"

Con quel provvedimento, come si legge nella decisione della Cassazione che risale a diverse settimane fa, era stata confermata "la valutazione di persistente pericolosità sociale di Guttadauro, esponente della famiglia di Castelvetrano alla quale era associato fin dagli anni '80 e diretto collaboratore del cognato Matteo Messina Denaro, contribuendo al mantenimento e consolidamento delle funzioni di vertice di quest'ultimo, in particolare adoperandosi ad assicurare lo scambio di comunicazioni tra Messina Denaro e Bernardo Provenzano durante lo stato di latitanza di entrambi i capi".

"Può riprendere i contatti con l'organizzazione criminale"

La Suprema Corte rimarca che "non si è trascurato di considerare anche gli elementi favorevoli, quali la disponibilità di Guttadauro ad interloquire con le istituzioni in vista del suo reinserimento nel circuito sociale, l'espletamento di lavoro inframurario, l'assenza di atteggiamenti prevaricatori con gli appartenenti al gruppo di socialità, elementi che risultano di rilievo in una prospettiva di futuro reinserimento sociale. Tuttavia allo stato si è ritenuto preponderante il pericolo di ripresa di contatti e collegamenti con l'associazione di riferimento, tuttora attiva, e nutrita da stretti vincoli parentali". E dopo la morte di Messina Denaro questo avrebbe potuto essere un pericolo concreto.

La difesa: "Nessun elemento concreto e attuale"

Di tutt'altro avviso la difesa di Guttadauro che aveva rilevato come "anziché illustrare elementi concreti ed attuali di pericolosità, il giudizio è stato fondato sulla 'scarsa presa di coscienza della gravità del fenomeno mafioso'". Quindi la proproga della misura di sicurezza "risulta illegittima poiché fondata su mere presunzioni correlate alla condanna, al titolo di reato, ai legami di parentela, all'asserita operatività del gruppo criminale di appartenenza, pur in assenza di ulteriori procedimento e/o condanne riportate da Guttadauro".

"Non ha preso le distanze dalle sue gravi condotte"

Il ricorso è stato però giudicato infondato dalla Cassazione, che ha escluo che si sia "fatto ricorso a presunzioni ed automatismi di sorta nella valutazione di persistenza della pericolosità sociale di Guttadauro, invece investigata alla stregua di tutti gli indici" previsti dal codice penale "nonché degli ulteriori elementi diretti a valorizzare la concreta situazione dell'affiliato ad un sodalizio mafioso". E, dicono i giudici, "il tribunale di Sorveglianza ha focalizzato la valutazione sotto il profilo specifico della mancata presa di distanza di Guttadauro rispetto alle gravi condanne riportate e alle nefaste conseguenze da esse generate".

No alla libertà vigilata

Inoltre "la prognosi negativa è stata correttamente riferita al pericolo di ripresa dei rapporti con esponenti di Cosa nostra, della quale Guttadauro è stato parte attiva persino durante l'esecuzione della precedente misura di sicurezza della libertà vigilata, quando si era prestato a fungere da collegamento tra il cognato Matteo Messina Denaro e Bernardo Provenzano, assicurando lo scambio di corrispondenza tra i due vertici mafiosi e così agevolando lo stato di latitanza e l'esercizio dei poteri di supremazia sugli altri associati ancora liberi". Escluso quindi "allo stato, che la misura di sicurezza possa essere sostituita dalla libertà vigilata"