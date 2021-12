Mafia, operazione Breccia: i nomi dei sette arrestati

Usura ed estorsioni con l’aggravante del metodo mafioso. Sono sette le persone arrestate questa mattina, con l’operazione Breccia, dai carabinieri del Reparto operativo speciale che all'alba hanno eseguito l’ordinanza con cui il gip ha disposto il carcere per sette persone che sarebbero legate al mandamento di Villagrazia-Santa Maria di Gesù e alla famiglia di Monreale. Ecco l’elenco degli indagati: cinque vanno in carcere mentre per altri due sono stati disposti i domiciliari. Un ottavo, Gaetano Di Marco, risulta deceduto per cause naturali.

In carcere

Francesco Di Marco, 37 anni;

Santi Pullarà, 42 anni;

Marco Neri, 47 anni;

Salvatore Fileccia, 57 anni;

Gioacchino Meli, 50 anni.

Ai domiciliari

Alfredo Giordano, 70 anni;

Carmelo La Ciura, 76 anni;

Gaetano Di Marco, 71 anni (ma deceduto per cause naturali).