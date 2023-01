Mafia, blitz contro il clan di Rocca Mezzomonreale: i nomi degli arrestati

Questa mattina i carabinieri hanno arrestato sette persone nell'ambito del blitz contro la famiglia mafiosa di Rocca Mezzomonreale, eseguendo un’ordinanza del gip del tribunale di Palermo, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. E' stata disposta la detenzione in carcere per cinque indagati e invece gli arresti domiciliari per gli altri due. Le persone arrestate sono tutte palermitane.

I nomi degli indagati

In carcere:

Pietro Badagliacca, nato a Palermo, di 79 anni

Gioacchino Badagliacca, nato a Palermo, di 46 anni

Angelo Badagliacca, nato a Palermo, di 51 anni

Pasquale Saitta, nato a Palermo, di 68 anni

Marco Zappulla, nato a Palermo, di 34 anni

Ai domiciliari: