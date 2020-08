Il business della droga gestito dai boss di corso Calatafimi, scarcerati altri due indagati

Il tribunale del Riesame ha annullato parzialmente altre due ordinanze di custodia cautelare emesse nell'ambito dell'operazione "Eride" del 21 luglio, con cui i carabinieri avevano ricostruito come il clan di corso Calatafimi, capeggiato dal boss Filippo Annatelli, avrebbe gestito il business della droga. Dario Vivirito, 23 anni, torna così libero (i giudici gli hanno imposto solo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), mentre André Mattia Cinà lascia il carcere e va agli arresti domiciliari. I due indagati sono assistiti dall'avvocato Matteo La Barbera (nella foto).

Entrambi, secondo l'accusa, si sarebbero occupati di custodire e smerciare la droga per conto della cosca di Pagliarelli. In questi giorni, il Riesame ha rimesso in libertà altre tre persone arrestate con il blitz: Marco Iervolino (difeso dall'avvocato Stefano Santoro), nonché Andrea e Salvatore Tomaselli, padre e figlio (assistiti dall'avvocato Antonio Turrisi). In tutto con l'inchiesta erano finiti in carcere quindici indagati.

Nelle foto in basso Dario Vivirito e André Mattia Cinà

