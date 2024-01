Patto tra boss di Cosa nostra per far arrivare fiumi di droga da Campania e Calabria: chieste 33 condanne

Si sarebbe sentito come "Scarface", avrebbe incassato così tanti soldi ("li pesavo") con lo smercio di droga da averne letteralmente la nausea. Giuseppe Marsalone, infatti, tra il 2019 e il 2020 si sarebbe occupato a tempo pieno di acquistare e rivendere soprattutto hashish e cocaina. Diceva però anche che "comanda il vecchio" e "io dipendo dal vecchio" che sarebbe stato Michele Micalizzi, genero di Rosario Riccobono, storico boss di Partanna Mondello eliminato nella seconda guerra di mafia, e tornato libero dopo aver scontato 20 anni di carcere. Dallo spaccio alla Kalsa, la Procura era risalita ad una rete molto più vasta, che avrebbe consentito ai boss di rifornirsi di droga in Campania ed in Calabria. In questi giorni per questo sono state chieste 33 condanne.

Il processo, che si sta celebrando con il rito abbreviato davanti al gup Clelia Maltese, nasce dall'operazione "Gold Green" dei carabinieri, coordinata dai sostituti procuratori Federica La Chioma e Bruno Brucoli e messa a segno il 16 novembre del 2022. Alcuni degli imputati, come Maurizio Di Fede, "Jimmy" Celesia, Onofrio Claudio Palma, Giuseppe Ciresi, Salvatore Lotà e Tommaso Nicolicchia sono stati peraltro condannati proprio ieri nell'ambito di un altro procedimento contro il clan di Brancaccio e legato soprattutto all'imposizione del pizzo.

Nello specifico, i pm hanno chiesto 20 anni di reclusione ciascuno per Giuseppe Marsalone (classe 1976), Giuseppe Marsalone (classe 1972), Salvatore Marsalone, Michele Micalizzi, Federico La Rosa, Salvatore Lotà, per il napoletanto Andrea Esposito, per Giuseppe Gravanti e Salvatore Spataro, 14 anni e 8 mesi per Vincenzo Vaglica, 13 anni a testa per Pasquale Russo e Giuseppe Confalone, 12 anni per Girolamo "Jimmy" Celesia, 11 anni ciascuno per Onofrio Claudia Palma e Giuseppe Ciresi, 10 anni e 8 mesi a testa per Giacinto Luisi e Tommaso Nicolicchia, 10 anni e 4 mesi per Salvatore Di Giovanni, 10 anni ciascuno per Maurizio Di Fede, Marco Palma, Claudio Caruso, Fabrizio Cecere, Grazia Pace e Giovanni Giardina, 6 anni e 8 mesi per il calabrese Leo Brancatisano, 5 anni e 4 mesi per un altro calabrese, Andrea Mollica, e poi pene più lievi per Francesco Failla e Alessandro Miceli (2 anni a testa), Atanasio Alcamo e Christian Boncimino (un anno e 4 mesi ciascuno), Massimiliano D'Erme, Cristian Verrico, di Latina, Vincenzo Maria La Mantia (9 mesi per tutti).

Durante le indagini erano stati sequestrati decine di chili di droga e dalle conversazioni intercettate emergeva un vorticoso giro di denaro legato dunque ad un business di alto livello. E trasversale perché condiviso dai vari clan da Porta Nuova a Brancaccio, passando dallo Zen fino a Tommaso Natale. Una delle basi operative del gruppo sarebbe stata il "Big Club Sport" di via Maurizio Ascoli, centro sportivo gestito dai Marsalone. Qui sarebbero avvenuti incontri e discussioni di affari.

"Il vecchio - affermava Marsalone riferendosi a Micalizzi - è pesante, dice 'minchia sono stravaganti questi due' (cioè due fornitori calabresi, ndr), il vecchio se ne va all'antica... 'Questi non è che possono scendere così all'improvviso, non mi piace questi come lavorano'... Il vecchio non si vuole immischiare". In un altro passaggio affermava: "Lui (Micalizzi, ndr) ora diventa un pazzo, ma loro (i calabresi, ndr) lo sanno che io dipendo da loro... quello (sempre Micalizzi, ndr) è al corrente di tutte cose, se lui mi dice fermati io mi devo fermare... Lui già li voleva mandare la prima volta... perché questi sono pazzi, sono andati a dormire in un albergo e gli hanno dato i documenti... dice: 'Digli che se ne vanno... Ora li vedono con te poi ti vedono tutto il giorno con me, lo sai quanto prendiamo tutti e tre messi insieme, i numeri della tombola vedi che non ci bastano".