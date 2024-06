I boss di corso Calatafimi e lo smercio di droga: annullata la sentenza, processo da rifare

Per rimettere in sesto le casse piuttosto disastrate di Cosa nostra, il clan di corso Calatafimi, guidato dal boss Filippo Annatelli, si sarebbe dedicato anche allo smercio di droga. Un business ovviamente fiorente che era stato smantellato però con l'operazione "Eride" dei carabinieri, messa a segno a luglio 2020. Dopo pesanti condanne rimediate con l'abbreviato da sette imputati, tra cui lo stesso capomafia che aveva avuto 20 anni di carcere, una conferma quasi integrale in appello, qualche settimana fa la quarta sezione della Cassazione ha deciso invece di annullare con rinvio la sentenza per tutti, in particolare non ritenendo provata l'aggravante mafiosa.

Processo in parte da rifare, quindi, oltre che per Annatelli, anche per Salvatore Mirino (già condannato a 14 anni), Giuseppe Massa (12 anni), Francesco Li Vigni (11 anni), Paolo Correnti (12 anni e 4 mesi in continuazione), Giovanni Granatelli (9 anni) e Ferdinando Giardina (2 anni pena sospesa). Sono difesi dagli avvocati Giovanni Rizzuti, Rosanna Vella, Antonio Turrisi, Tommaso De Lisi, Raffaele Bonsignore, Gioacchino Berna e Domenico La Blasca.

La sentenza di primo grado era stata emessa il 29 settembre del 2021 dal gup Simone Alecci, mentre quella di appello era arrivata a febbraio dell'anno scorso e i giudici avevano confermato tutto, rivedendo soltanto la pena di Correnti, al quale era stata riconosciuta la continuazione con una precedente condanna. L'inchiesta era nata dalle intercettazioni nella parruccheria La Rosa, dove si sarebbero tenuti diversi summit. A gestire il traffico di droga, come avevano ricostruito il procuratore aggiunto Salvatore De Luca (oggi procuratore capo a Caltanissetta) ed i sostituti Federica La Chioma e Dario Scaletta (oggi al Csm), sarebbe stato Annatelli con l'aiuto di Mirino, che si sarebbe occupato dell'approvvigionamento. La distribuzione e lo spaccio sarebbero stati invece delegati agli altri imputati.

In una lunga sentenza - anche perché numerosi erano i motivi di impugnazione - la quarta sezione della Cassazione, presieduta da Ugo Bellini, ha però deciso di annullare con rinvio il verdetto, per quasi tutti gli imputati in relazione all'aggravante mafiosa. "In relazione alla finalità agevolatrice del sodalizio mafioso (specificamente identificato nella famiglia di corso Calatafimi), la motivazione delle sentenze di merito - scrive la Suprema Corte - si appalesa come sostanzialmente apodittica finendo per ricadere nell'ambito di quella caratterizzata dalla mera apparenza" perché i giudici di merito hanno compiuto "un salto logico", sostenendo che "la finalità della condotta fosse quella di 'agevolare l'associazione mafiosa', sulla base di un apparato motivazionale che, sullo specifico punto, non trova alcuna effettiva integrazione nella sentenza di secondo grado".

E ancora: "Deve quindi rilevarsi come manchi del tutto, nell'apparato argomentativo delle sentenze di merito - e al di là del riferimento alla 'caratura mafiosa' di Annatelli e Mirino - l'esplicazione del nesso tra la condotta e la finalità agevolatrice del sodalizio mafioso e della conseguente necessaria relazione strumentale". Proprio per verificare la sussistenza di questa aggravante dovrà essere celebrato un nuovo processo d'appello.