Depistaggio via D'Amelio, Genchi: "La Barbera voleva vestire il pupo, ha agito su ordine del Capo della polizia"

"La strategia di Arnaldo La Barbera era di 'vestire il pupo' perché a Roma non volevano che si andasse in una certa direzione che non fosse Cosa nostra e questo me lo disse La Barbera", che "era portatore di direttive precise. Non faceva nulla, se non sotto il controllo del Capo della polizia Parisi e di Luigi Rossi. La Barbera ha eseguito direttive e non ha mai agito autonomamente, oggi è fin troppo facile processare i morti". Sono le parole dell'ex poiliziotto e oggi avvocato Gioacchino Genchi, che per ore, stamattina ha deposto a Caltanissetta nel processo d'appello legato al depistaggio nelle indagini sulla strage di via D'Amelio in cui sono imputati tre poliziotti del gruppo "Falcone e Borsellino", Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, che avrebbero istruito il falso pentito Vincenzo Scarantino a dire il falso sulle stragi.

Genchi ha parlato anche dell'agenda rossa di Borsellino, che a suo avviso non poteva essere nella borsa del magistrato e che dunque non sarebbe andata a fuoco ma sarebbe stata sottratta: "Io ritengo che - ha precisato Genchi - con l'agenda rossa Arnaldo La Barbera non c'entri nulla. Lui questa cosa la attribuiva ai carabinieri".

Genchi ha spiegato che "non si volevano individuare i veri responsabili delle stragi, su Capaci c'era il movente politico. Nel '92 La Barbera voleva andare via da Palermo e lasciare la squadra mobile. Ricordo che mi disse una frase particolare: 'Prima di andarmene devo fare un giro in elicottero su Palermo e arrivato sopra la questura fare la pipì'. Me lo disse alla fine del '91 e prima dell'omicidio Lima". Inoltre, secondo Genchi, l'ex dirigente della Mobile di Palermo, ormai morto, "diceva: 'Dobbiamo confezionare il pacco, per chiudere le indagini e avere una promozione e andare via da Palermo'". Genchi ha anche puntualizzato che "La Barbera aveva preso una deriva e non stava lavorando per fini istituzionali che ci eravamo prefissi, all'inizio lo ritenevo in buona fede. Ma lui sapeva già dal 1989 che i limiti della mia disponibilità si fermano nel momento in cui si tratta di entrare dentro il codice penale come soggetti attivi di reato. Io ho giurato fedeltà alle leggi. Io non ho fatto la scelta di fare il criminale. Ho fatto una scelta diversa e come tale non accettavo di trasgredire i miei doveri istituzionali".

Inoltre, l'ex poliziotto ha raccontato che "dal gennaio del 1993, cioè dopo l'arresto di Bruno Contrada, iniziò la marcia indietro di Arnaldo La Barbera. Iniziarono le certezze e il tentativo di chiudere (le indagini su via D'Amelio, ndr) e fare e presto, e semplificare le cose. Io a quel punto mi resi conto di essere inutile. La Barbera era stato istruito bene". Genchi ha poi aggiunto che "La Barbera mi disse più volte che i servizi segreti volevano entrare nelle indagini delle stragi mafiose del 1992. Ci fu un tentativo di Contrada di entrare nelle indagini e andarono pure da Pignatone. Se La Barbera avesse saputo che Contrada aveva rapporti con la Procura di Caltanissetta non mi avrebbe fatto indagare su Contrada".

Il teste si è poi soffermato sull'agenda rossa di Borsellino: "L'unica interlocuzione sull'agenda rossa è stata con il pm di Caltanissetta di allora Fausto Cardella - ha detto Genchi - che mi prese una borsa dall'armadio e mi fece vedere all'interno una batteria affumicata e un costume in nylon con i lacci. E mi chiese un'opinione. Io dissi che a mio avviso quella batteria non era nella borsa ed era stata solo lambita. Se l'agenda fosse stata dentro la borsa il costume avrebbe dovuto incendiarsi prima della carta. Quindi, secondo me, l'agenda non era dentro la borsa se si è bruciata. Il costume era sicuramente dentro la borsa ma l'agenda no".

Genchi ha poi riferito di un episodio: "La Barbera era fortemente rattristato, anzi era più che altro incazzato, per il fatto che venisse adombrata la possibilità che lui avesse sottratto l'agenda rossa del giudice Paolo Borsellino. E a lui avevano riferito che la signora Agnese (la moglie di Borsellino, ndr) avesse delle riserve sul suo conto per il fatto che lo ritenesse o, meglio, fosse stata convinta - e lui riteneva che lei fosse pilotata dai carabinieri - a convincersi che l'agenda rossa l'aveva sottratta lui. E ricordo un particolare significativo: una sera andammo a cena a Palermo e c'erano il pm Fausto Cardella, La Barbera e Ilda Boccassini, andammo da Peppino, in pizzeria. Eravamo seduti al tavolo quando entrò la signora Agnese, la figlia Lucia e altre persone. Siamo andati a salutarla, si sono baciate con la Boccassini, la signora Agnese però si rifiutò di salutare La Barbera. Di questa cosa se ne fece un cruccio, era mortificato".

Genchi ha anche esternato le sue perplessità su Salvatore Candura, l'ex pentito che - mentendo, come si è scoperto dopo - si autoaccusò del furto della 126 utilizzata come autobomba in via D'Amelio: "Io percepii subito che si trattava di un soggetto che presentava dei grossi problemi di ordine psichico. La seconda percezione fu che in tutte le risposte di Salvatore Candura dimostrava di essere istruito. Uscendo pensai che bisognava verificare molto i contenuti delle dichiarazioni". E ha aggiunto: "Erano evidenti le assurdità riferite" da Candura, poi condannato per calunnia. Il processo è stato rinviato al 20 febbraio.

Fonte: Adnkronos