Depistaggio sulla strage di via D'Amelio, il pg: "I servizi segreti sono il convitato di pietra di questo processo"

Si è aperto questa mattina davanti alla Corte d'Appello di Caltanissetta presieduta da Giovambattista Tona il processo sul depistaggio legato alle indagini sulla strage di via D'Amelio. Alla sbarra ci sono tre poliziotti accusati di concorso in calunnia aggravata dall'avere agevolato Cosa nostra, Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, che - secondo l'accusa - avrebbero contribuito a "vestire il pupo", ovvero a "costruire" il falso pentito Vincenzo Scarantino. In primo grado era caduta proprio l'aggravante mafiosa e questo aveva fatto scattare la prescrizione per i primi due imputati, mentre il terzo era stato assolto con formula piena.

"Il vero convitato di pietra di questo processo è il personale dei servizi segreti", ha detto - come riporta l'Adnkronos - il sostituto procuratore generale di Caltanissetta Gaetano Bono, che rappresenta l'accusa assieme al neoprocuratore generale Fabio D'Anna e ai colleghi Antonino Patti e Maurizio Bonaccorso (che è stato applicato). "Tutte le condotte sono state commesse con l'apporto decisivo dei Servizi segreti - ha ribadito il magistrato - quindi, anche gli odierni imputati, hanno agito sotto la gestione di Arnaldo La Barbera (ex questore di Palermo ormai deceduto, ndr) e non si può escludere il ruolo che il Sisde ha avuto negli anni. Dopo 31 anni ci sono ancora zone d'ombra sulla strage di via D'Amelio e questo processo cercherà di dipanare alcune di esse".

Bonaccorso ha chiesto che venga sentito il presidente dell'ufficio gip del tribunale di Palermo, Alfredo Montalto, perché era stato lui, l'8 settembre del 1992, ad interrogare Salvatore Candura subito dopo il suo arresto. Candura è l'ex pentito che si autoaccusò del furto della 126 utilizzata come autobomba per la strage del 19 luglio 1992. Alla moglie, però, Candura avrebbe detto che non sapeva niente della macchina e che sarebbe stato costretto ad autoaccusarsi del furto. Il pm ha pure chiesto che vengano sentiti l'allora difensore di Candura, l'avvocato Giuseppe Gerbino e l'ex questore Vincenzo Ricciardi.

"Questo è un processo che ha un rischio grossissimo di prescrizione. La famiglia Borsellino che io rappresento, e io, chiediamo che questo processo abbia un percorso il più possibile veloce perché non accetteremmo il rischio di una prescrizione. Ecco perché chiediamo alla Corte di dare al processo una corsia preferenziale assoluta", è questa la richiesta formulata dall'avvocato Fabio Trizzino, che rappresenta la famiglia del giudice Paolo Borsellino. "Gli unici danneggiati dal processo allo stato sono gli imputati, che senza la prescrizione, avrebbero avuto un'assoluzione completa", ha replicato l'avvocato Giuseppe Seminara, legale di Mario Bo. Il processo è stato rinviato al 28 e sono state già fissate anche le prossime udienze per il 5, 12 e 19 dicembre.