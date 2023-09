Il cugino del boss Messina Denaro condannato per estorsione vuole lasciare il carcere

Il cugino del boss Matteo Messina Denaro, Mario, 71 anni, già condannato sia nel processo "Golem" contro una parte dei fiancheggiatori del mafioso morto lunedì scorso (25 settembre) che per il tentativo di estorsione all'imprenditrice di Castelvetrano Elena Ferraro, titolare della clinica Hermes, ha chiesto nei mesi scorsi l'affidamento in prova e in particolare la detenzione ai domiciliari. Un'istanza che è stata definitivamente bocciata dalla settima sezione della Cassazione.

Il parente dell'ultimo dei Corleonesi (suo padre era fratello di quello del capomafia deceduto, Francesco) aveva avanzato la sua richiesta per ottenere una misura alternativa alla detenzione in carcere al tribunale di Sorveglianza di Palermo che l'aveva rigettata il 22 dicembre dell'anno scorso. Il detenuto ha quindi fatto ricorso alla Suprema Corte che ha confermato la decisione già presa dai giudici, ritenendo inammissibile il ricorso e condannando Messina Denaro al pagamento di 3 mila euro alla Cassa delle ammende.

"Considerato che - scrive il presidente del collegio, Stefano Aprile - il rigetto della richiesta di affidamento in prova (con ammissione alla detenzione domiciliare) è stato fondato sull'assenza di qualsiasi ravvedimento da parte di Mario Messina Denaro rispetto al reato commesso in relazione al quale mantiene un atteggiamento vittimistico, nonché per i suoi precedenti penali e per la sottopposizione a misura di prevenzione per mafia" e che "il ricorrente non si confronta in modo specifico, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli, chiedendo in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali".