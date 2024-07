Nel box usato come covo da Messina Denaro a Mazara trovati soldi e impronte

Non solo un'arma perfettamente funzionante, con ben 50 munizioni, e documenti, nel box di via Castelvetrano a Mazara del Vallo, che sarebbe stato utilizzato dal boss Matteo Messina Denaro nei mesi precedenti al suo arresto (avvenuto il 16 gennaio dell'anno scorso a Palermo), gli inquirenti hanno trovato anche dei soldi - una cifra abbastanza importante - e del materiale biologico. Spunti importanti per il prosieguo delle indagini sulle coperture di cui il latitante ha goduto per quasi trent'anni.

Nel frattempo, il gip ha convalidato il fermo di Giuseppe Di Giorgi, 49 anni, a cui quel garage sarebbe riconducibile, che resta quindi in carcere. Al complesso residenziale il Ros e lo Sco, coordinati dal procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, dall'aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Bruno Brucoli e Pierangelo Padova, sono arrivati grazie ad una chiave trovata al mafioso il giorno della sua cattura alla clinica La Maddalena.

Dopo lunghe e complesse ricerche, si è scoperto che la chiave apriva il cancello elettrico del gruppo di immobili. Altre chiavi sono state trovate alla sorella del boss, Rosalia Messina Denaro, e al geometra Andrea Bonfede, che gli ha prestato l'identità nell'ultima fase e soprattutto per consentirgli di curare il tumore che gli era stato diagnosticato nel 2020.

L'attenzione degli inquirenti si concentra anche su un altro garage, che sarebbe collegato al primo e nella disponibilità di un parente di Di Giorgi. Un capitolo tutto da approfondire, quindi, mentre l'ultimo arrestato ha raccontato che avrebbe trovato l'arma per strada e l'avrebbe portata a casa.