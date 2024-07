Un box con un letto e un cucinotto: scoperto un altro covo di Messina Denaro, arrestato un uomo

Un garage trasformato in un piccolo appartamento, con una stanza da letto e un cucinotto, che sarebbe stato a disposizione del boss Matteo Messina Denaro, durante i mesi precedenti alla sua cattura, avvenuta dopo quasi 30 anni di latitanza. E' questo che hanno scoperto i carabinieri del Ros e i poliziotti dello Sco nel complesso residenziale di via Castelvetrano, a Mazara del Vallo, dove ieri era partita la caccia a un covo dell'ex superlatitante. E' scattato anche il fermo per un uomo di 49 anni, Giuseppe Di Giorgi, che avrebbe avuto nella sua disponibilità il box, in cui è stata trovata anche un'arma con 50 munizioni, nascosta in un armadio tra dei vestiti. Trovato anche materiale che gli investigatori definiscono "interessante".

Le accuse per l'indagato sono di detenzione illegale di arma, favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena: sarebbe quindi un altro dei fiancheggiatori del capomafia, deceduto a settembre. Di Giorgi avrebbe spiegato agli inquirenti, coordinati dal procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, e dall'aggiunto Paolo Guido, di aver trovato la pistola per strada e di averla portata a casa. Per gli investigatori, invece, quell'arma sarebbe appartenuta proprio a Messina Denaro.

Il box individuato sarebbe collegato ad un altro garage, nella disponibilità di un parente del fermato. Dopo un anno e mezzo dalla cattura del boss, l'immobile non è stato dunque del tutto ripulito e per gli inquirenti il nuovo covo è un altro punto di partenza per scoprire intrecci e coperture di cui l'ultimo dei Corleonesi ha potuto godere per tre decenni.

Al complesso residenziale di via Castelvetrano i pm sono arrivati grazie ad una chiave trovata in possesso di Messina Denaro il giorno del suo arresto. E' quella che apre il cancello elettrico per accedere agli immobili. Un'altra delle chiavi era invece in possesso della sorella del mafioso, Rosalia, e un'altra ancora era a disposizione di Andrea Bonafede, il geometra che ha prestato l'identità al latitante negli ultimi anni, soprattutto per consentirgli di curarsi dopo la diagnosi, nel 2020, di un tumore. E' grazie a queste chiavi che carabinieri e polizia hanno aperto i due box.