Niente armi ma abiti e profumi di lusso: i Ris passano al setaccio il covo di Messina Denaro

"Il covo del latitante? L'abitazione di una persona normale". Con queste parole gli investigatori che hanno perquisito il covo del boss mafioso Matteo Messina Denaro hanno definito il luogo in cui l'ex latitante avrebbe trascorso l'ultimo periodo della fuga trentennale. Il covo si trova a Campobello di Mazara. All'interno del rifugio, che è stato individuato nella notte dai carabinieri del Ros, non sono state trovate armi. I carabinieri hanno invece trovato molti abiti di lusso, firmati, diversi profumi, anche questi di lusso, e un arredamento definito "ricercato".

Per la perquisizione del rifugio di Messina Denaro sono al lavoro anche i Ris dei carabinieri di Messina, i Reparti di investigazioni scientifiche. Saranno loro a repertare gli oggetti che si trovano nel covo dell'ex latitante. Il nascondiglio in cui si sarebbe rifugiato il super latitante negli ultimi periodi si trova precisamente in vicolo San Vito (ex via CB 31), in pieno centro a Campobello di Mazara. Alle operazioni ha preso parte il procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido. La zona ora è presidiata dai carabinieri.

Alle 8,30 al covo sono arrivati gli uomini del Reparto investigazioni scientifiche di Messina che stanno passando al setaccio l'abitazione. Sul posto è intervenuto anche il capitano dei carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo Domenico Testa. Messina Denaro viveva in una casa che negli ultimi mesi, dopo il trasferimento dei proprietari, è rimasta disabitata.

Campobello di Mazara, da sempre zona di influenza dei Messina Denaro, è il paese di Giovanni Luppino, l'uomo arrestato ieri insieme con il boss che, invece, girava con il falso nome di Andrea Bonafede.