In affari con la mafia, passa allo Stato l'impero da 26 milioni dell'imprenditore Rosario Castello

Aveva un patrimonio da 26 milioni di euro - tra fabbricati, ville di lusso e conti correnti - che ora passa nelle mani dello Stato. La guardia di finanza ha eseguito un decreto di confisca, diventato definitivo con una sentenza della Cassazione, nei confronti di Rosario Castello, 72 anni, ex titolare della concessionaria Zeus Car. Il destinatario del provvedimento, ricostruiscono gli investigatori, è un noto imprenditore attivo nel settore del commercio di autovetture di lusso, già condannato per concorso esterno in associazione di stampo mafioso poiché ritenuto soggetto "a disposizione" di Cosa nostra.

Secondo le indagini degli specialisti del Nucleo di polizia economico-finanzaria del Gico, Castello avrebbe “fornito un contributo - si legge in una nota - al mantenimento e al consolidamento dell’organizzazione criminale procacciando sistematicamente auto ‘pulite’ destinate all’utilizzo da parte di alcuni latenti, tra i quali gli esponenti del mandamento mafioso di Brancaccio Lorenzo Tinnirello e Cristofaro Cannella, mettendo a disposizione luoghi sicuro dove organizzare ‘riunioni riservate’ tra uomini d’onore e svolgendo la funzione i prestanome per le famiglie mafiose di Corso dei Mille e di Brancaccio, per conto delle quali ha investito denaro proveniente dall’uomo d’onore Antonino Spadaro”.

Il procedimento di prevenzione richiesto dalla Direzione distrettuale antimafia, che ha preso avvio dalla valorizzazione degli elementi di indagine che hanno portato all’emanazione delle sentenze di condanna, ha fatto emergere grazie agli accurati approfondimenti economico-patrimoniali una netta sproporzione tra i redditi dichiarati il patrimonio nella disponibilità dell’imprenditore e del proprio nucleo familiare. "A Rosario Castello - si legge ancora - erano riconducibili attività commerciali esercitate in stretta commistione di interessi con Cosa nostra, nonché beni immobili acquistati con i ricavi derivanti dalle predette imprese".

Nel 2014 la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, facendo proprie le ricostruzioni effettuate dai finanzieri, aveva disposto il sequestro del patrimonio in cui erano compresi: i compendi aziendali di tre società e relativo capitale sociale, quattro fabbricati commerciali, due ville di pregio e quindici rapporti bancari e finanziari per un valore complessivo stimato in oltre 26 milioni di euro.