Mafia, clan di Villagrazia: confiscati beni per circa 900 mila euro a Salvatore Di Blasi

Confiscati beni per circa 900 mila euro a Salvatore Di Blasi, nato nel 1934 e morto nel 2021, ritenuto "esponente della famiglia mafiosa palermitana di Villagrazia". L'operazione è stata effettuata dai carabinieri. Dal comando dell'Arma spiegano: "Le attività d’indagine finalizzate a individuare le disponibilità economico-imprenditoriali riconducibili ad appartenenti a Cosa nostra svolte dal Nucleo investigativo dei carabinieri di Palermo, avevano già portato, nel novembre 2019, a un provvedimento di sequestro beni a carico di Di Blasi"

Adesso, questo nuovo provvedimento, ha consentito di confiscare irrevocabilmente un ingente patrimonio quantificabile in circa 900 mila e riconducibile a Cosa nostra.

Di Blasi era stato tratto in arresto nell’operazione denominata “Brasca” con l’accusa di aver fatto parte della famiglia mafiosa di Villagrazia, in particolare per essere intervenuto nelle dinamiche interne al sodalizio, contribuendo a realizzare un costante collegamento tra altri associati e partecipando direttamente alle estorsioni, riportando una condanna in appello a sei anni e sei mesi di reclusione.

Il provvedimento di confisca “irrevocabile” ha riguardato i seguenti beni, che sono entrati a far parte definitivamente del patrimonio dello Stato: due appartamenti a Monreale, e poi un box auto e due posti auto (uno coperto e uno scoperto) sempre a Monreale. Confiscati infine 16 rapporti bancari e un'auto.