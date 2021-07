La condanna diventa definitiva: a 85 anni finisce in carcere il boss di Lascari

E' stato condannato a 10 anni e 8 mesi per mafia lo scorso 16 dicembre e adesso la sentenza è diventata definitiva: alla veneranda età di 85 anni, finisce così in carcere Samuele Schittino, a capo del clan di Lascari, come era emerso nell'operazione "Black Cat", messa a segno nel 2016 dai carabinieri.

La posizione dell'anziano boss era stata stralciata dal filone principale e finora era stato relcuso agli arresti domiciliari. Il verdetto emesso dal gup Annalisa Tesoriere, con il rito abbreviato, non è stato impugnato ed è dunque passato in giudicato. Su disposizione della Procura, i militari della stazione di Lascari hanno eseguito l'ordine di carcerazione.

L'inchiesta "Black Cat" aveva consentito di smantellare i clan delle Madonie e molti imputati sono già stati condannati in via definitiva.

Nella foto Samuele Schittino