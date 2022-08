Una rosa per Vincenzo Spinelli, ucciso 40 anni fa per aver riconosciuto e denunciato il rapinatore

Una decina di anni prima rispetto a Libero Grassi, un altro imprenditore palermitano ebbe il coraggio di ribellarsi a Cosa nostra. Pagò con lo stesso caro prezzo il suo "no" alle logiche mafiose: venne ucciso mentre tornava a casa in via Castelforte il 30 agosto 1982. Ma se, giustamente, la morte di Grassi viene ogni anno commemorata, quella di Vincenzo Spinelli, è rimasta dimenticata a lungo. Fino a quando nel 2017, un articolo di Amarcord1983, blog di PalermoToday, ha riportato a galla la storia di questo commerciante che riconobbe il suo rapinatore a cena in un ristorante e lo denunciò.

Da allora la figura di Spinelli è finalmente riconosciuta e onorata. A lui è stata intitolata quella che una volta si chiamava via Valderice. Ed oggi, a 40 anni dall'assassinio, Addiopizzo ha deposto una rosa accanto alla targa toponomastica che ha fissato per sempre il nome di Vincenzo Spinelli nella città di Palermo. "Ogni fiore è segno d'amore e rispetto", ha scritto su Facebook, la figlia Valeria Spinelli, postando la foto che mostra il fiore accanto alla tabella che ricorda il padre. Proprio a Valeria e a Tiziana, l'altra figlia, Spinelli si era ispirato quando aveva aperto la sua boutique "Valtiz", in piazza Alcide De Gasperi. Fu proprio in quel negozio, che alla fine degli anni Settanta, Spinelli subì la rapina che, qualche anno dopo, ne decretò la sua morte, all'età di 46 anni, ordinata da Cosa nostra per punire chi aveva osato denunciare l'autore del colpo.

"Un gesto di dignità e civismo in un tempo nel quale era impensabile registrare tali scelte di ribellione, in una Palermo investita dalla violenza feroce di Cosa nostra", scrive Addiopizzo sul proprio sito, ricordando la deposizione della rosa stamtttina in via Vincenzo Spinelli "come segno di riconoscenza per il grande amore per la libertà che ha dimostrato con la sua scelta di ribellione".