Nel covo del boss latitante Auteri: serrande chiuse, niente tv ma un revolver e contanti

Non si sa esattamente da quanto tempo fosse nascosto lì, ma di certo in casa aveva un revolver calibro 38 con matricola abrasa e 15 munizioni, oltre a circa 5 mila euro in contanti, e documenti che gli inquirenti definiscono "importanti". Giuseppe Auteri, 49 anni il prossimo 25 marzo, viveva da solo fino a qualche ora fa in una stradina parallela a via Oreto, via Giuseppe Recupero, al secondo piano di una palazzina fatiscente, abitata da altre famiglie ed in una zona molto popolata. Non aveva neppure la televisione. Quando i carabinieri - che lo cercavano da settembre del 2021 - hanno avuto la certezza che fosse all'interno dell'immobile, nel tardo pomeriggio di oggi, hanno fatto irruzione e lo hanno catturato.

Auteri non ha opposto alcuna resistenza e non ha detto una sola parola ai militari, che ora stanno facendo tutta una serie di accertamenti per risalire ad eventuali fiancheggiatori e ricostruire al contrario dove abbia effettivamente trascorso l'ultimo periodo della sua vita da latitante. E' stato cercato anche all'estero e invece - ma non si sa da quanto tempo esattamente - era a due passi dalla stazione centrale. Ed era potente, Auteri, soprannominato "Vassoio": per i carabinieri, dopo l'omicidio di Giuseppe Incontrera, il boss assassinato alla Zisa il 30 giugno del 2022, e la cattura degli altri vertici del clan, sarebbe stato lui ad avere assunto infatti la reggenza di uno dei mandamenti storicamente più importanti della città, quello di Porta Nuova.

Il blitz dei carabinieri è stato coordinato dal procuratore aggiunto Marzia Sabella e dai sostituti Gaspare Spedale e Federica La Chioma. Già stamattina i carabinieri avevano capito di avere grandi probabilità di bloccare il boss in quel budello. Ci sono arrivati attraverso attività tecniche, ma anche grazie ad indagini tradizionali, che consentono di controllare capillarmente il territorio. Quando poi hanno avuto il riscontro che mancava e dunque la certezza che in quella casa, con le serrande completamente abbassate e apparentemente senza alcun dispositivo di sorveglianza all'esterno, ci fosse proprio l'uomo a cui stavano dando la caccia da quasi tre anni, sono entrati e lo hanno arrestato.

Su di lui pende l'ordinanza di custodia cautelare legata all'operazione "Vento", con cui gli vengono contestati i reati di associazione mafiosa (per cui è già stato condannato a 8 anni in passato), di estorsione aggravata e anche di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Per la Procura era lui, vicino a sia a Incontrera che a Giuseppe Di Giovanni e a Tommaso Lo Presti "il lungo", a gestire la cassa del clan. "Uno dei più bravi ragazzi per la cosca al momento perché già ha fatto tanti anni di carcere", così lo aveva dipinto il pentito Alessio Puccio qualche tempo fa. Ora è finito al Pagliarelli.