Un anno fa la cattura di Messina Denaro: "Altre persone gli hanno prestato l'identità e custodiscono i suoi segreti"

Se per anni si è parlato di un cerchio che si stringeva intorno al boss latitante Matteo Messina Denaro, ora, a esattamente un anno dalla sua storica cattura - avvenuta il 16 gennaio 2023 alla clinica La Maddalena - il cerchio si punta invece ad allargarlo per individuare coloro che ne hanno protetto la latitanza per ben tre decenni. Non solo gli ultimi, arrestati e in alcuni casi già condannati in primo grado, ma tutti gli insospettabili (a cominciare da medici, ma anche "colletti bianchi" e "talpe") che hanno così consentito che, il mafioso, pur essendo l'uomo più ricercato d'Europa, continuasse a fare affari illeciti e a sottrarsi agli ergastoli inflitti per le stragi del 1992 e del 1993. E un tassello sul quale gli inquirenti stanno lavorando è quello delle diverse identità che il boss avrebbe utilizzato nel tempo: in molti casi apparterrebbero a persone in vita e lontane dalla sua cerchia.

Messina Denaro è morto lo scorso 25 settembre, al 41 bis, in seguito a un tumore e, avendo rifiutato sin dall'inizio di collaborare con la giustizia, si è portato nella tomba segreti e misteri. Gli inquirenti sono certi che da qualche parte esistano dei documenti importanti, in relazione al suo vastissimo patrimonio occulto ma anche legati ai suoi contatti con altri boss e di cui finora stranamente (ma non troppo) non si è trovata alcuna traccia. Così come certamente il boss avrà avuto altri covi rispetto a quelli scoperti a Campobello di Mazara, senza dubbi anche a Palermo, dove ha potuto contare senz'altro su una rete di protezione.

Le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Paolo Guido, il magistrato che per anni ha dato la caccia al latitante e, coordinando il Ros dei carabinieri, è riuscito finalmente ad arrestarlo, sarebbero in una fase cruciale e quello fatto sinora (avere già delle condanne a 365 giorni dalla cattura e, visti i tempi della giustizia in Italia, non è un dato di poco conto) sarebbe nulla rispetto a ciò che resta da scoprire.

La malattia, il pizzino e la cattura

La notizia della cattura di Messina Denaro, la mattina del 16 gennaio dell'anno scorso, dopo quasi tre decenni di ricerche (durante i quali sono finiti in galera centinaia dei suoi fiancheggiatori), sembrava quasi incredibile. Molte persone avevano segnalato l'ingente presenza di forze dell'ordine alla Maddalena, dove il mafioso - con l'identità di Andrea Bonafede - stava facendo da mesi la chemioterapia. Ed è proprio prima di una di queste sedute che era stato catturato. Non oppose resistenza e confermò ai carabinieri: "Sono Matteo Messina Denaro". Una cattura a cui si è arrivati perché gli inquirenti avevano capito che il mafioso fosse malato e avevano avviato le ricerche proprio in ambito sanitario, incrociando l'ipotetica diagnosi con ricoveri e cure compatibili eseguiti nella Sicilia occidentale, fino ad arrivare proprio a Bonafede, che aveva "prestato" la sua identità al latitante. Un pizzino determinante era stato ritrovato nel piede di una sedia della casa della sorella del boss, Rosalia Messina Denaro, alias "Fragolone", bloccata anche lei e che quindi, involontariamente, ha contribuito alla sua cattura. Quella mattina fu arrestato subito Giovanni Luppino, che fece da autista al mafioso.

I covi e i documenti scottanti nascosti

Rapidamente furono scoperti diversi covi che Messina Denaro aveva usato a Campobello di Mazara e in uno di essi furono ritrovati documenti interessanti, sui quali il Ros sta tuttora lavorando: appunti, contabilità, pizzini, nomi in codice. Molto, ma non abbastanza per ora da scoprire tutto: è probabile, secondo gli inquirenti, che il materiale scottante sia ben custodito altrove e che questo sia stato in qualche modo studiato dal capomafia. Nella sua ultima abitazione sono stati ritrovati i suoi diari, scritti per la figlia Lorenza, che dopo averlo rinnegato per anni, aveva invece deciso di essere riconosciuta e di prendere il cognome Messina Denaro negli ultimi giorni di vita del padre (che dal canto suo la chiamava "sciacqualattuga" e "degenerata"), lettere legate a questioni famigliari, qualche appunto contabile. Null'altro.

Tra ricchezza e ricatti: l'archivio parallelo

Se è vero che la regola sarebbe stata quella di bruciare i pizzini e la corrispondenza, proprio per evitare di lasciare tracce, è anche vero che certe cose - legate per esempio ai beni posseduti dal boss e certamente intestati ad altri - non possono essere svanite nel nulla dopo la sua morte. E qualcuno deve averle ereditate, anche per poter rivendicare i propri "diritti". A far venire dei sospetti è anche il fatto che Messina Denaro ha certamente intrattenuto una corrispondenza con altri mafiosi di spessore, da Totò Riina a Bernardo Provenzano, eppure non è stato trovato un solo pizzino a loro riconducibili. L'ipotesi dunque è che la documentazione abbia seguito due percorsi paralleli: quello che poteva rimanere nel covo, perché meno dannosa per i complici, e quella che avrebbe dovuto essere custodita gelosamente per continuare a fare affari e, perché no, magari anche ricatti.

Gli alter ego del boss

Per quanto attiene alle identità utilizzate dal boss nell'ultima fase usava quella di Andrea Bonafede per curarsi, ma pure quella di Francesco Salsi (nome inventato), come riferito da Lorena Ninfa Lanceri e da Emanuele Bonafede, la coppia - appena condannata in primo grado - che lo avrebbe accudito negli ultimi mesi sempre a Campobello. Ne avrebbe avute altre, non finte, ma associate a persone vere, in vita. E a queste persone si associano inevitabilmente luoghi. Dove potrebbero esserci quindi altri covi e pure documenti preziosi per gli inquirenti.