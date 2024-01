Casolare di Cinisi, fine della contesa: resta al Comune, ma pagando 70 mila euro agli eredi del boss Badalamenti

Che il casolare di contrada Napoli a Cinisi appartenga agli eredi del boss Gaetano Badalamenti e che sia stato inserito per errore nel 2014 tra i beni confiscati al capomafia è fuori di dubbio e sancito anche da una sentenza con cui ne era stata disposta la restituzione ai suoi parenti, ma per la Cassazione "è pacifico che fin dal 2010 il Comune di Cinisi avesse il possesso dell'immobile nel quale ha condotto attività di interesse sociale senza che gli eredi di Gaetano Badalamenti facessero valere i loro diritti fino all'istanza del 2018". Quindi è corretta, secondo i giudici, la decisione della Corte d'Assise di marzo dell'anno scorso con cui è stato stabilito che l'Amministrazione e l'Agenzia per i beni confiscati per restare in possesso dell'immobile versino 71.078,48 euro ai figli del boss.

La seconda sezione della Suprema Corte, presieduta da Elisabetta Rosi, ha ritenuto inammissibile il ricorso di uno dei figli di Badalamenti, Leonardo, che "per principio", come aveva spiegato a PalermoToday, chiedeva di riavere l'edificio che, di fatto, non avrebbe mai dovuto essere tolto alla sua famiglia, essendo stato donato da una zia al padre e non essendo quindi provento di attività illecite. E' stato messo così un punto definitivo alla contesa e alle polemiche nate un paio d'anni fa, quando Leonardo Badalamenti (incensurato) aveva preteso la restituzione del casolare e il sindaco di Cinisi Giangiacomo Palazzolo si era invece rifiutato, arrivando addirittura nel 2021 - a dispetto della sentenza che dava ragione a Badalamenti - ad affidarne le chiavi a Luisa Impastato, la nipote del giornalista Peppino Impastato, assassinato proprio per volere di don Tano il 9 maggio del 1978, e a "Casa Memoria Felicia Impastato".

La difesa di Badalamenti, rappresentata dagli avvocati Baldassare Lauria ed Antonino Ganci, ha sempre contestato l'applicazione dell'istituto della restituzione per equivalente, non solo perché essendosi trattato di un errore è come se la confisca del bene non fosse mai avvenuta, ma anche perché mancava l'interesse pubblico, visto che il bene non è mai stato realmente utilizzato con finalità sociali dal Comune di Cinisi, se si escludono attività sporadiche a tutela della vacca cinisara. L'immobile ed era stato persino trasformato in un deposito per la segnaletica stradale della polizia municipale. Il progetto di collaborazione con "Casa Memoria" è stato poi avviato il 28 gennaio 2021 "in violazione ed elusione di un giudicato", visto che l'anno prima era già stato sancito che il casolare dovesse tornare agli eredi Badalamenti. Tesi respinte dall'Amministrazione, che peraltro aveva investito 400 mila euro per recuperare l'immobile.

Per la Cassazione, però, la legge prevede la "restituzione dei beni confiscati senza alcun riferimento alle ragioni per cui sorga la necessità di disporre tale restituzione" e "l'applicazione dell'istituto non è correlata a tipizzate e precise tipologie di cause". I giudici rimarcano che "il legislatore ha utilizzato una formula amplissima, riconoscendo l'applicabilità della restituzione per equivalente 'a qualunque titolo'".

Inoltre, come si legge nel provvedimento depositato nelle scorse settimane, "è pacifico che fin dal 2010 il Comune di Cinisi avesse il possesso dell'immobile nel quale ha condotto attività di interesse sociale senza che gli eredi di Gaetano Badalamenti facessero valere i loro diritti fino all'istanza del 2018, avanzata peraltro dal Comune di Cinisi e dall'Agenzia per i beni confiscati. La valutazione postuma dei provvedimenti emessi nel corso della vicenda procedimentale interessante la confisca non può in alcun modo incidere sulla legittimità del possesso dell'immobile - mai contestato da Badalamenti - che il Comune di Cinisi aveva acquisito sin dall'11 maggio 2010 per averne avuto assegnazione dall'Agenzia, in quanto ritenuto accessione del terreno identificato con la particella 474, oggetto di confisca".

PalermoToday, dopo aver consultato i documenti, aveva ricostruito la storia di questo "errore", nato quando sulla scorta di una "relazione tecnica" stilata da un dirigente del Comune di Cinisi, l'architetto Salvatore Giaimo, il 4 aprile del 2014, il casolare - mai sequestrato al capomafia - era improvvisamente finito tra i beni assegnati proprio al Comune. Un errore poi sanato da una sentenza della Corte d'Assise, che aveva disposto la restituzione dell'immobile ai Badalamenti. E il secondogenito del boss Badalamenti aveva spiegato a questo giornale che quel casolare, nonostante fosse suo, l'avrebbe ceduto senza alcun problema all'Amministrazione di Cinisi, ma visto che si era "agito senza alcuna trasparenza" nei confronti della sua famiglia, a quel punto pretendeva gli fosse restituito. Dovrà "accontentarsi" dei circa 71 mila euro della restituzione per equivalente.