Restituiti box e case comprati da 6 famiglie, erano stati confiscati per errore al costruttore Zummo

Avevano regolarmente acquistato appartamenti e box, salvo scoprire dopo anni che quei beni erano tutti riconducibili al costruttore a disposizione dei boss, Francesco Zummo, che ormai ha 90 anni. Beni che - per errore - con una sentenza diventata definitiva a luglio dell'anno scorso sono stati tutti confiscati e sono passati nella mani dello Stato. Sembrava impossibile dunque per i proprietari rientrarne in possesso. Invece adesso la seconda sezione della Corte d'Appello, con diversi incidenti di esecuzione, ha deciso di revocare la confisca e di restituire a 4 palermitani altrettanti box e ad altre persone due appartamenti che si trovano a Monteroni d'Arbia, in provincia di Siena.

I giudici (il collegio è presieduto da Alfonsa Maria Ferraro e composto anche da Ferdinando Sestito e Gaetano Scaduti) hanno accolto le istanze degli avvocati Francesco Foraci e Luigi Varotta, che assistono i malcapitati. I casi in città ma anche in altre zone d'Italia sarebbero però ben più numerosi.

I box restituiti a Palermo si trovano tutti a in via Carlo Lorenzini Collodi, a Tommaso Natale. La beffa è che in questo caso erano stati venduti nel 2012 dallo stesso amministratore giudiziario della "Cestel srl", una delle società sequestrate sin dal 2002 a Zummo. L'operazione però non era mai stata annotata tra gli atti giudiziari e così, quando è scattata la confisca, nonostante la regolarità degli atti di vendita, sono passati allo Stato per errore. I giudice adesso hanno dipsosto la confisca delle somme versate dagli ignari acquirenti per comprare i garage, ovvero 6.400 euro per ogni box.

Nel caso degli appartamenti nel Senese, invece, la vendita era avvenuta addirittura nel 1999, quando ancora il patrimonio di Zummo non era mai stato sequestrato, ed erano stati poi ulteriormente venduti a coloro che adesso hanno chiesto - e ottenuto - la revoca della confisca. Di cui non avevano mai saputo nulla.