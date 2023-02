Estorsioni, armi e droga: schiaffo ai clan di Caccamo e San Mauro, scattano 13 arresti per mafia

Associazione mafiosa, estorsione, detenzione illegale di armi e sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sono le accuse che hanno inchiodato 13 persone. L'operazione, messa a segno all'alba di oggi, è stata effettuata dai carabinieri della compagnia di Cefalù, coadiuvati dallo squadrone Cacciatori di Sicilia in elicottero e dal nucleo cinofili del comando provinciale di Palermo. In cinque sono finiti in carcere, mentre per otto sono scattati gli arresti domiciliari. I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia.

"Le indagini - spiegano dal comando dei carabinieri - hanno fatto emergere un grave quadro indiziario. A carico di quattro dei 13 indagati è stata contestata l’appartenenza all’associazione mafiosa. Il provvedimento scaturisce da un’articolata attività investigativa condotta tra il 2020 e il 2022, che ha interessato i mandamenti mafiosi di Caccamo e Trabia (con particolare riferimento alle famiglie di Cerda e Termini Imerese) e quello di San Mauro Castelverde (con riguardo alle famiglie di Campofelice di Roccella e Collesano)".

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video...

Le indagini, svolte dai militari della Compagnia di Cefalù, hanno consentito di raccogliere gravi indizi in merito all’operatività dei clan mafiosi che, attraverso le intimidazioni, si imponevano nel panorama sociale ed economico locale. Sono state infatti documentate delle richieste di estorsioni a imprenditori dei settori edile, immobiliare, agricolo e delle onoranze funebri. Il profitto derivato dalle estorsioni era destinato anche al supporto economico dei vertici del mandamento, uno dei quali era già sottoposto a regime cautelare in carcere poiché riconosciuto colpevole di associazione di stampo mafioso.