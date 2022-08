"Vassoio", il boss di Porta Nuova latitante da un mese: "Uno dei più bravi, ha fatto tanto carcere"

"E' uno dei più bravi ragazzi per la cosca al momento, perché già ha fatto tanti anni di carcere...", così il pentito Alessio Puccio definisce Giuseppe Auteri, "uomo d'onore del mandamento di Porta Nuova", sfuggito al blitz "Vento" dello scorso 6 luglio e che ormai è latitante da un mese.

Un personaggio che effettivamente la galera l'ha fatta, con condanne definitive per mafia e per estorsione aggravata, in particolare ai danni della società che produceva la fiction "Squadra antimafia oggi" e di una gioielleria di piazza San Domenico. Un ambizioso, molto legato al boss Tommaso Lo Presti "il lungo", che avrebbe custodito la cassa del clan assieme a un altro personaggio di spicco di Porta Nuova, Giuseppe Incontrera, assassinato il 30 giugno alla Zisa.

Appena scarcerato nel 2019 era subito tornato in pista

Manca all'appello da un mese, Auteri, 48 anni, soprannominato "vassoio", e le ricerche per ritrovarlo ed arrestarlo sono naturalmente in corso. Come emerge dall'ordinanza firmata dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Giovanni Antoci e Luisa Bettiol, il suo ruolo a Porta Nuova era emeso immediatamente dopo il suo ritorno in libertà, il 22 settembre del 2019. Già il giorno dopo, dicono gli inquirenti, avrebbe ripreso in contatti con Incontrera, ma anche con Giuseppe Di Giovanni. Avrebbe rivendicato - inizialmente senza successo - un ruolo di primo piano, direttivo, all'interno del clan. Poi, con la scacerazione di Lo Presti, sarebbe incominciata la sua ascesa. Nell'operazione "Vento", oltre al 416 bis, gli vengono contestati la gestione dello smercio di droga, ma anche un'estorsione ai danni di una ricevitoria di piazza Ingastone, a cui avrebbe imposto un pizzo di 150 euro alla settimana. Dalle intercettazioni emerge che si sarebbe occupato anche di altre "messe a posto", ma sulle quali non sono stati raccolti elementi sufficienti per il momento.

Il boss ucciso: "Per te sono pronto a levarmi la vita"

Il 23 settembre del 2019, libero da 24 ore, secondo la Procura, Auteri sarebbe subito andato a trovare Incontrera per chiedere un sostegno economico, ma soprattutto un incontro con Di Giovanni, in modo da potersi rimettere in pista. Sull'aiuto, Di Giovanni sarebbe stato netto: "Che minchia vuole? Al Borgo se ne può andare...". Ma Incontera avrebbe comunque rimediato 200 euro da dargli perché "mi è sembrato piatuso". E sarebbe riuscito ad ottenere anche un incontro con il "compare", cioè Di Giovanni. "Ti manda un bacio grande grande", diceva Incontrera ad Auteri, giurandogli di essere pronto a "levarsi la vita" per lui. Il boss ucciso avrebbe avuto fiducia in Auteri, tanto da dire a Di Giovanni "io con lui ci tengo perché ho rispetto".

Le ambizioni sulla gestione della Kalsa

Nel 2020, Di Giovanni avrebbe comunque deciso di affidare ad Auteri la cassa del clan: "Gli dai tutte cose - ordinava ad Incontrera - lui si fa pure i pagamenti, glielo dici a tutti, quelli che devono andare a prendere ogni mese se li va a prendere lui... così combatti solo con la droga". Quando però Auteri avrebbe alzato la posta, pretendendo di occuparsi della Kalsa, Di Giovanni non avrebbe affatto gradito: "Lui - diceva il boss - si è fatto il quadretto, quando la sera se ne va a casa è solo... dice: 'Io qua... la Kalsa' gli ho detto: 'Tu dove ti devi mettere? Lo decido io!'". Un discorso condiviso da Incontrera: "Certo qua ci sono tre pilastri (Di Giovanni, Tommaso e Calogero Lo Presti, ndr) che diciamo non si possono abbattere... Ma vai a cacarci la minchia... Vattene a Baida, dove sta a Baida lui?!".

Il pentito: "Lo conosco da quando ero ragazzo, è un uomo d'onore"

Con la scarcerazione di Tommaso Lo Presti, però, Auteri avrebbe ripreso la sua ascesa all'interno del clan. Il pentito Puccio ha riconosciuto il latitante in fotografia: "Questo è Giuseppe Auteri, di questo soggetto posso dire che è un uomo d'onore del mandamento di Porta Nuova, gestisce sotto le disposizioni di Pietro (Calogero, ndr) Lo Presti e Giuseppe Di Giovanni la famiglia di Palermo Centro. Lo conosco da quando ero ragazzo perché io sono di via Cipressi e Giuseppe Auteri era sempre alla Zisa da Pietro Lo Presti, era pure amico di mio padre, anzi eravamo assai che non ci vedevamo perché era stato in carcere...".