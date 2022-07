Il Codice rosso del boss ucciso alla Zisa: "Ha picchiato la moglie? E tu mandalo all'ospedale"

"Lo devi ammazzare, lo devi mandare all'ospedale, lo devi fare nuovo tutto in faccia". Questo l'ordine del boss Giuseppe Incontrera, ucciso a colpi di pistola alla Zisa lo scorso 30 giugno, per "punire" un uomo che avrebbe maltrattato la moglie. Altro che denunce, Codice rosso e processi, dunque, secondo il mafioso di Porta Nuova, meglio la "giustizia" sbrigativa e violenta di Cosa nostra. Una colpa così grave, peraltro, quella commessa dal marito della donna, che il boss avrebbe addirittura deciso di tagliargli i rifornimenti di droga per metterlo in difficoltà anche economicamente.

Il retroscena emerge dall'operazione "Vento" dei carabinieri, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Giovanni Antoci, Gaspare Spedale e Luisa Bettiol che, in due tranche, ha portato all'arresto di una trentina di persone proprio in seguito all'omicidio di Incontrera (che, se non fosse stato ammazzato, sarebbe finito in carcere pure lui). Il boss, nel 2020, parlava con un altro degli indagati, Roberto Verdone, che gli aveva riferito dei maltrattamenti subiti da una sua parente. Incontrera non solo lo avrebbe autorizzato a pestare il marito violento, ma lo avrebbe addirittura incitato più volte a provvedere alla "punizione".

"A lui lo devi ammazzare, ti sto dicendo - sosteneva Incontrera - che appena gli alzi le mani a lui è meglio che te ne sali sopra, perché sei arrivato... A lui lo devi mandare all'ospedale, deve venire l'ambulanza e se lo deve venire a prendere e gli dici: 'Questi sono quelli che hai dato a lei e ora vai a buttare il sangue'... Chiamiamo l'ambulanza e diciamo che lo hanno preso di petto, lo carichiamo e se lo portano... Lo devi fare nuovo tutto in faccia".

Nello stesso periodo, cioè nell'aprile del 2020, il boss poi eliminato parlava della vicenda con la moglie (Maria Carmelina Massa, arrestata pure lei) e con la figlia, sostenendo di voler punire l'uomo tagliandogli pure i rifornimenti di droga: "Lo sai cosa fa? Se ne prende 30 e 15 se le tira lui! Poi prende 15 di taglio e glielo butta e recupera i soldi". La moglie chiedeva: "Ma che è cornuto?" e Incontrera: "Cioè me lo vuoi dire come questa... ma nemmeno forse più cosa gli do".