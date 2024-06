Mafia a Villabate: 6 condanne, ma l'aspirante pentito Francesco Terranova non convince il giudice

L'aspirante pentito di Villabate, il boss Francesco Terranova, non passa l'esame del giudice e per lui, così come per altri 5 imputati nel processo nato dall'operazione "Luce", messa a segno dai carabinieri il 26 aprile dell'anno scorso, arrivano le condanne. Il gup Marco Gaeta ha però contestualmente deciso di assolvere un commerciante accusato di riciclaggio. La sentenza, con cui sono state sostanzialmente accolte le richieste dei sostituti procuratori Francesca Mazzocco e Gaspare Spedale (l'indagine era stata coordinata dall'aggiunto Paolo Guido che oggi si occupa dei reati contro la pubblica amministrazione), è stata emessa ieri con il rito abbreviato.

Nello specifico a Terranova sono stati inflitti 6 anni di carcere (in continuazione con precedenti condanne): era accusato di essere il reggente del clan di Villabate, ma ad agosto scorso aveva deciso di saltare il fosso e di collaborare con la giustizia. Il giudice tuttavia non gli ha riconosciuto la speciale attenuante prevista in questi casi e per capirne il motivo occorrerà attendere il deposito delle motivazioni della sentenza. Condannati anche Salvatore Lauricella, figlio del boss della Kalsa Antonino "u scintilluni" (6 anni), Vito Traina (8 anni e 8 mesi), Giovanni La Rosa, che avrebbe preso il comando dopo Terranova (5 anni), Antonino Ciaramitaro, titolare di un negozio di abbigliamento (5 anni e 8 mesi), Giovanni La Rosa (5 anni), e Christian Boncimino (3 anni e 4 mesi). L'unico assolto è Alessio Saggio (difeso dall'avvocato Salvatore Ferrante).

Nel processo si sono costituiti parte civile il Comune di Villabate, il Centro Pio La Torre, Confersercenti, Confcommercio, Sos Impresa, Sportello di Soldiarietà, Rete per la legalità e Federazione antiracket (rappresentati, tra gli altri, dagli avvocati Ettore Barcellona, Francesco Cutraro, Fabio Lanfranca, Maria Luisa Martorana, Fausto Maria Amato, Valerio D'Antoni e Ugo Forello).

Terranova, da sempre vicino a mafiosi come Antonino Messicati Vitale e lo stesso Lauricella, si era pentito ad agosto dell'anno scorso. Era già stato condannato per mafia e sospettato di diversi omicidi, senza che vi sia stato però alcun riscontro processuale, ed era tornato libero nel 2022, quando risultava formalmente impiegato in un'azienda dolciaria. La sua libertà era durata poco: con il blitz del il 26 aprile dell'anno scorso era finito infatti nuovamente in cella con l'accusa di aver guidato il clan di Villabate. Ha reso poi dichiarazioni ai magistrati.

Dall'inchiesta "Luce", oltre all'organigramma della famiglia mafiosa, era emerso anche una particolare gestione del pizzo. Un imprenditore, infatti, si sarebbe preoccupato lui stesso di cercare i vertici della cosca per consegnare il pizzo non solo a Natale del 2022, ma anche a Pasqua del 2023, cioè appena cinque giorni dopo la morte della moglie. Dalle intercettazioni emergeva come l'uomo sarebbe stato ben disposto a pagare la tangente a Cosa nostra, che gli sarebbe stata richiesta da Lauricella, Terranova e Traina, con la mediazione di Ciaramitaro. I soldi, per la Procura, sarebbero serviti direttamente per il sostentamento del capomafia Antonino Messicati Vitale.