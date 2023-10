Al maxiprocesso del 1986 si cucì le labbra: dopo 38 anni di carcere Turi Ercolano torna in aula a Torino

Al maxiprocesso di Palermo si cucì la bocca con una spillatrice per protestare contro i pentiti che con le loro parole ai giudici istruttori Giovanni Falcone e Paolo Borsellino avevano riempito migliaia di pagine di verbali per spiegare come funzionava la cupola di Cosa Nostra (una scena poi riprodotta anche nel film Il Traditore di Marco Bellocchio, con protagonista Pierfrancesco Favino nei panni di Tommaso Buscetta). A oltre 30 anni da quelle immagini e dopo aver scontato 38 anni di carcere, Salvatore Ercolano detto Turi è di nuovo sotto processo a Torino, dove deve rispondere di associazione a delinquere di stampo mafioso, porto d’armi ed estorsione aggravata in concorso con due persone.

Tra il 2018 e il 2019 i coimputati (di cui uno assistito dall'avvocato Domenico Peila) avrebbero avvicinato il titolare di un autonoleggio presentandosi come emissari del boss e proponendogli protezione in cambio di denaro. Vere e proprie minacce, secondo il pm Paolo Toso della procura di Torino, veicolate "utilizzando la forza d'intimidazione derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa di cui Ercolano è stato elemento di vertice". Per "stare tranquillo" e scongiurare "eventuali problemi, che sarebbero comunque potuti arrivare" per sé e la ditta, l'imprenditore aveva effettivamente versato quasi 3mila euro in più tranche, tra luglio 2018 e il Natale 2019, riscossi da uno degli emissari del boss.

A dibattimento, a ottobre 2023, la vittima è stata sentita come testimone, ma ha risposto in maniera evasiva alle domande del pm, mentre il giudice ha mandato gli atti in procura per valutare l'ipotesi di falsa testimonianza e reticenza a carico di un altro teste. 'Zio Turi', che nel processo è assistito dall'avvocato Salvo Lo Greco, è anche accusato di aver fabbricato armi clandestine in proprio e di aver detenuto e ceduto armi o parti di armi da guerra.

Esponente di spicco del clan catanese dei Santapaola-Ercolano (di Nitto Santapaola è il cugino) e già condannato nel maxiprocesso di Palermo, il boss ora 73enne è stato arrestato nel febbraio 2021 dai carabinieri del comando provinciale di Torino su richiesta della direzione distrettuale antimafia ed è finito ai domiciliari.

