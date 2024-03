Mafia, con una spillatrice si cucì la bocca al maxiprocesso: chiesti 9 anni per il boss Turi Ercolano

Con il suo gesto plateale era diventato uno dei simboli del maxiprocesso palermitano. Salvatore Ercolano, noto come Turi, guadagnò fama cucendosi la bocca con una spillatrice per manifestare il suo dissenso nei confronti dei pentiti. Oggi, il 74enne ex esponente di spicco di Cosa Nostra catanese, è al centro di un nuovo processo a Torino, dove è imputato per un caso di estorsione. L'accusa sostiene che tra il 2018 e il 2019, insieme a complici, avrebbe offerto protezione al proprietario di un autolavaggio in cambio di denaro.

La procura di Torino ha formulato una richiesta di nove anni di reclusione per Ercolano. Il 74enne, cugino del boss Nitto Santapaola, era stato precedentemente condannato nel massiccio processo di Palermo, ma a Torino era tornato in libertà dopo aver trascorso tre decenni dietro le sbarre.

Nel nuovo processo, dove è assistito dall'avvocato Salvo Lo Greco, Ercolano è anche accusato di associazione di stampo mafioso. Un secondo imputato, accusato di violazione della legge sulle armi e difeso dall'avvocato Domenico Peila, ha invece ricevuto la richiesta di proscioglimento da parte del pm Paolo Toso.

Ercolano era stato condannato per mafia (associazione mafiosa e traffico di droga) nel maxiprocesso palermitano degli anni '80 e conclusosi nel 1992. Qui aveva fatto parlare di sé per essersi cucito la bocca davanti ai giudici con una spillatrice, sostenendo che tanto non gli avrebbero creduto. La scena era stata riprodotta anche nel film Il Traditore di Marco Bellocchio, con protagonista Pierfrancesco Favino nei panni di Tommaso Buscetta.