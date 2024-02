Mafia, droga e pizzo: condannati 24 tra boss e gregari del clan di Porta Nuova

"Io per Porta Nuova mi faccio ammazzare", così diceva il boss Giuseppe Incontrera che qualche tempo dopo, il 30 giugno del 2022 era stato poi effettivamente ucciso a colpi di pistola in via Imperatrice Costanza, alla Zisa. Un omicidio per il quale è stato condannato qualche settimana fa Salvatore Fernandez. Dopo il delitto scattò il blitz "Vento", contro capi e gregari di Porta Nuova: oggi per 28 di loro è arrivata anche la sentenza.

Il gup Cristina Lo Bue, che li ha processati con il rito abbreviato, ha deciso di infliggere 24 condanne, ma ha anche sancito 4 assoluzioni. Si sono costituiti parte civile, tra gli altri, il Comune di Palermo (rappresentato dall'avvocato Ettore Barcellona), il Centro Pio La Torre (difeso dall'avvocato Francesco Cutraro), Fai, Sos Impresa, lo Sportello di solidarietà (assistiti dagli avvocati Maria Luisa Martorana, Valerio D'Antoni e Ugo Forello). Parte civile anche Addiopizzo (rappresentato da Salvatore Caradonna e Maurizio Gemelli) e per la prima volta non solo alcuni imprenditori ai quali sarebbe stato chiesto il pizzo, ma anche gli operai loro dipendenti.

Uno degli assenti sul banco degli imputati è Giuseppe Auteri, alias "Vassoio", che è sparito dalla circolazione da quando fu messa a segno l'operazione "Vento", cioè da oltre due anni. Gli investigatori lo stanno cercando anche all'estero e ritengono che sia vivo. Nello specifico, il giudice ha accolto le richieste dei sostituti procuratori Giovanni Antoci, Gaspare Spedale e Luisa Bettiol e ha condannato a 20 anni di reclusione il boss Tommaso Lo Presti, detto "il lungo", che subito dopo essere stato scarcerato avrebbe ripreso il comando del clan, a 18 anni e 4 mesi Salvatore Incontrera, figlio del boss ucciso, a 20 anni Giuseppe Giunta e a 16 anni Calogero Lo Presti, alias "Zu Pietro"; 20 anni anche a Nicolò Di Michele, Roberto Verdone, Leonardo Marino e Andrea Damiano.

Sono stati condannati anche Maria Carmelina Massa, la moglie di Incontrera, a 12 anni e 8 mesi, e Filippo Burgio - già condannato per aver favorito la latitanza del boss Gianni Nicchi nonché padre di Emanuele, il giovane ucciso a colpi di pistola alla Vucciria il 31 maggio del 2021 - a 17 anni e 9 mesi. Tredici anni sono stati inflitti a Giuseppe D'Angelo, 17 anni 11 mesi e 10 giorni ad Antonino Stassi, 18 anni e mezzo a Antonino Ventimiglia, 14 anni a Domenico Lo Iacono, 10 anni e 8 mesi a Salvatore Di Giovanni, 12 anni e 10 mesi a Gioacchino Pispicia, 12 anni a Massimiliano D'Alb, 12 anni e 8 mesi a Antonino Fardella, 17 anni 9 mesi e 10 giorni a Gaetamo Verdone, 7 anni e 4 mesi ad Antonino Bologna, 4 anni e 4 mesi ad Antonino Talluto, 7 anni e 10 mesi a Vito Lo Giudice, 4 anni e 8 mesi a Francesco Cerniglia e 3 anni e 8 mesi a Francesco Domina.

Il giudice ha anche deciso di assolvere altri 4 imputati, si tratta di Giorgio Stassi, Francesco Verdone, Marco Verdone e Gioacchino Fardella.