Mafia e pizzo a Resuttana, chieste 19 condanne per boss, gregari e un commercialista

A capo della famiglia mafiosa di Resuttana-San Lorenzo ci sarebbe stato un personaggio ben noto, il boss Salvatore Genova, storico alleato dei Lo Piccolo e tornato al comando subito essere stato scarcerato. Non solo, come era emerso dal blitz "Resurrezione", messo a segno dalla squadra mobile un anno fa, il 10 luglio, diversi insospettabili professionisti si sarebbero messi a disposizione della cosca. Adesso la Procura ha chiesto la condanna di 19 persone, che vengono processate con il rito abbreviato.

Nello specifico, il procuratore aggiunto Marzia Sabella ed i sostituti Giovanni Antoci, Giorgia Righi e Francesca Dessì hanno chiesto le seguenti pene per gli imputati. Per Genova 18 anni e 8 mesi, per il suo fedelissimo Sergio Giannusa 20 anni, per Carlo Giannusa 16 anni e 8 mesi, per Mario Napoli 15 anni e 4 mesi, 14 anni sia per Michelangelo Messina che per Girolamo Federico, 12 anni e 8 mesi per il commercialista Giuseppe Mesia e per Giovanni Quartararo, 12 anni a testa per Benedetto Alerio, Salvatore Castiglione e Settimo Giuseppe D'Arpa, 10 anni e 8 mesi per Salvatore Maniscalco, 6 anni e 8 mesi per Agostino Affatigato, 6 anni ciascuno per Angelo De Luca, Antonino Fontana, Carlo Pesco, Cristian Pesco e Giuseppe Di Maria, e infine 3 anni per Giuseppe Li Gotti.

Sono stati invece già rinviati a giudizio il notaio Sergio Tripodo, ma anche Mario Muratore, Giuseppe D’Amore, Michele Siragusa e Francesco Balsameli. Con l'inchiesta erano stati ricostruiti l'organigramma del clan ma anche diversi episodi estorsivi. Inoltre, secondo l'accusa, il notaio avrebbe incaricato proprio alcuni membri del clan di liberare degli appartamenti che aveva acquistato anni prima.