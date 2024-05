Il pesce imposto dai boss ai ristoratori di Mondello e Sferracavallo: via al processo per 14 imputati

Avrebbero imposto i servizi di vigilanza in alcuni locali e pure le forniture di pesce e frutti di mare a diversi noti ristoranti di Mondello e Sferracavallo. Questo era emerso a luglio dell'anno scorso dall'inchiesta "Metus" dei carabinieri, contro il clan di Partanna Mondello, a capo del quale ci sarebbe stato, secondo gli inquirenti, Michele Micalizzi, genero dello storico capomafia Rosario Riccobono, eliminato dai Corleonesi negli anni Ottanta, durante la guerra di mafia. Oggi per lui e per altri 13 imputati si è aperto il processo.

Alla sbarra, durante l'udienza preliminare, ci sono oltre a Micalizzi anche suo figlio Giuseppe, Gianluca Spanu, Domenico Caviglia, Amedeo Romeo, Rosario Gennaro, Matteo Pandolfo, Gaetana Mulieddo, Vincenzo Garofalo, Carmelo Cusimano, Giuseppe Guida, Francesco Nappa, Ivan Meli e Gioacchino Randazzo.

Con l'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Marzia Sabella e dai sostituti Giovanni Antoci e Felice De Benedittis, era stato ricostruito l'organigramma della cosca, che rientra nel mandamento di Tommaso Natale. Oltre alle richieste di pizzo, i carabinieri avevano anche accertato un tentativo di omicidio legato a questioni di potere: Cusimano, nello specifico, avrebbe colpito con tre coltellate suo fratello.

Ricostruito tra l'altro anche un pestaggio ai danni di un ladruncolo, che sarebbe stato commesso da Gennaro. Il 14 marzo del 2022, l'imputato era stato intercettato mentre parlava del tema: avrebbe appreso che un ristoratore - sotto la sua "protezione" perché avrebbe pagato il pizzo - sarebbe stato vittima di un furto. E sarebbe dunque passato all'attacco, malmenando il presunto autore e facendosi consegnare la refurtiva. "Io ci faccio la sicurezza nei chioschetti, in estate pure a Barcarello passo...", ammetteva sempre Gennaro, che in un'altra circostanza non esitava a dire chiaramente: "Vedi che qua comandiamo noi".