Farlo entrare in carcere per gli investigatori è stato sempre abbastanza complicato, tanto che nel 2012 i carabinieri dovettero arrivare fino a Bali, in Indonesia, in un resort di lusso, per bloccarlo. E farlo restare in cella, il boss di Villabate, Antonino Messicati Vitale, si è rivelato spesso un'impresa ancora più ardua: più volte ha potuto contare su cavilli e problemi che facevano decorrere i termini di custodia cautelare e lo facevano tornare in libertà. Questa volta, però, gli è andata male: il mafioso aveva infatti chiesto uno sconto sulla sua condanna definitiva ad oltre 17 anni, ma la prima sezione della Cassazione ha rigettato l'istanza.

Il boss, figlio di Pietro Messicati Vitale, imputato al Maxiprocesso e poi ucciso nel 1988, per anni è stato considerato uno dei rampolli più promettenti di Cosa nostra. Nello specifico aveva chiesto inizialmente alla Corte d'Appello di Palermo di vedersi decurtare poco meno di due anni e due mesi di reclusione, ritenendoli già espiati tra il 21 marzo del 2004 e il 18 maggio del 2006, dalla sua condanna definitiva - emessa in continuazione tra due sentenze per 416 bis il 24 marzo 2021 - a 17 anni e 4 mesi.

L'istanza era stata bocciata il 17 novembre dell'anno scorso dai giudici e Messicati Vitale si è quindi appellato alla Suprema Corte. E qui il collegio presieduto da Monica Boni ha deciso allo stesso modo di rigettare la richiesta. Questo perché "tutti i periodi" che il boss chiede di decurtare "sono anteriori alla data di commissione del reato a cui si riferisce la pena da eseguire". I giudici rimarcano, seguendo un orientamento ben consolidato, che "in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un unico provvedimento di unificazione di pene concorrenti, altrimenti i periodi di carcerazione anteriore verrebbero ad essere imputati anche alla pena sofferta per reati commessi successivamente".

Messicati Vitale venne arrestato un prima volta nel 1995 e fu scarcerato e poi del tutto assolto. Nel 2012 riuscì a sfuggire all'operazione "Sisma", ma la sua latitanza durò poco: venne infatti rintracciato a Bali, dove si godeva il sole e il mare e, come emergeva da un video scovato dai carabinieri, aveva anche festeggiato lì i suoi 40 anni e si complimentava con l'orchestra che suonava la colonna sonora de "Il padrino". Arrivò in Sicilia con le manette ai polsi, ma spuntò un altro problema: la richiesta di estradizione della Procura, fatta con una rogatoria, non era stata tradotta nei tempi previsti in indonesiano e così il boss tornò subito libero.

Il mafioso era stato nuovamente arrestato nel 2014, ma era riuscito a lasciare ancora una volta il carcere dopo appena un anno: in quel caso non era stato notificato ai suoi avvocati l'avviso di conclusione delle ultime indagini a suo carico. Nel 2017 era stato poi condannato a 12 anni e arrestato davanti al palazzo di giustizia, dove si era presentato a piede libero. Da allora è rimasto sempre dietro alle sbarre.