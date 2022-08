Sono boss e gregari dei clan delle Madonie: condannati definitivamente 10 imputati

La Cassazione ha rigettato i ricorsi nell'ambito del processo nato dall'operazione "Black Cat" messa a segno dai carabinieri nel 2016. Soltanto per due persone, assolte in primo grado e poi ritenute colpevoli in appello, la sentenza è stata annullata con rinvio ed è stato disposto un nuovo processo