Le nozze d'argento del boss nella chiesa di San Domenico, Lagalla: "Uno sfregio violento e infame"

Sul caso sollevato più di una settimana fa da PalermoToday, relativo alle nozze d'argento del boss di Porta Nuova Tommaso Lo Presti e della moglie Teresa Marino, condannata anche lei per mafia, celebrate nella chiesa di San Domenico, dove si trovano anche le spoglie del giudice Giovanni Falcone, interviene anche il sindaco Roberto Lagalla.

"Sono uno sfregio violento e infame di chi lo fa con una voglia di ritorsione e affermazione di una violenza cieca", ha detto Lagalla intervenendo a La via dei librai, come riporta l'Adnkronos, "non mi sento di dire che siamo in presenza di una collusione o di un assecondamento della Chiesa ma di una distrazione. Si sa che le distrazioni possono provocare danni ma soprattutto dispiacere, la vicenda ci lascia pensare che c'è uno steccato che divide ciò che è buono da ciò che è per tutti male".